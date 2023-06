¿A quién no le cogió el teléfono José Castro la noche de éxito del Sevilla en Budapest?

Un presidente dolido por el menosprecio a la entidad. No ha sentado nada bien, como es lógico, que el Rey de España no estuviera en la final de la Europa League en Budapest. El Sevilla no ha hecho público ningún comunicado oficial al respecto, pero la percepción no engaña. El club blanquirrojo se ha sentido en cierta forma poco considerado, vamos a decirlo así, pese a la indudable categoría del éxito que suponía ya de por sí llegar a la final. No hay otro club español que lo haya conseguido esta temporada.

Tras la sonada victoria del Sevilla sonó el teléfono del presidente José Castro. La llamada procedía de la Casa Real para la felicitación de rigor a cargo de S. M. el Rey Felipe VI. Pero Castro decidió no atender la llamada ni devolverla. Silencio. No consideró oportuno contestar al considerar que, dados los precedentes con el propio club y con otros equipos españoles, el sitio del Jefe del Estado estaba en el palco de honor de Budapest para arropar al único equipo español que ha llegado tan lejos esta temporada y que ejerce su particular hegemonía en la Europa League. El Sevilla F.C. sí estuvo acompañado por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y el alcalde de Sevilla en funciones, Antonio Muñoz.

A la finalización del último partido de Liga con el Real Madrid en Nervión, el presidente Castro ya dejó ver su extrañeza por la anunciada ausencia del Rey y dejó claro su interés en que representara a la nación en la única final disputada esta temporada por un equipo español. Una esperanza en vano.

Castro no ha ocultado nunca su enfado por la presencia del rey en semifinales de la Champions jugadas por el Real Madrid y el Atlético de Madrid y, en cambio, su ausencia en varias finales del Sevilla, ganadas todas. El Rey solo ha estado tres de las siete finales disputadas por los blanquirrojos: 2006, 2007 y 2014. "Soy comedido, pero cuando me tocan al Sevilla no lo puedo evitar". ha confesado Castro en alguna ocasión.