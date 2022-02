"Es un escándalo la desinversión de 436 millones en los túneles de la SE-40"

La presidenta de la patronal andaluza CEACOP de construcción, consultoría y obra pública, Ana Chocano, critica el entierro definitivo de los túneles del paso del río de la SE-40 por parte del Ministerio de Transportes tras la resolución definitiva del contrato con la devolución del aval a las constructoras adjudicatarias.

"Si deciden que es más rápido hacer el resto del arco de la SE-40 (Norte-Noroeste) y dejar el paso del río para dentro de tres siglos, que alguien se siente y le cuente a todos los sevillanos y a todos los andaluces la decisión que ha tomado y por qué”

Chocano, que nació en Úbeda, se mudó a Granada con 9 años y reside en Sevilla desde hace décadas, califica la rescisión del contrato de los túneles de “escándalo” porque reduce aún más las escasas inversiones estatales en la provincia de Sevilla. “El Ministerio de Transportes desinvierte en Sevilla en 2022 la misma cantidad presupuestaria que ha adjudicado en los últimos siete años”, destaca la dirigente de la patronal.

En cifras, la evolución de la inversión del Ministerio en Sevilla en los últimos siete años asciende a 403 millones de euros, mientras los túneles de la SE-40 se adjudicaron en 2009 por 436 millones (sin IVA). Así pues el importe de adjudicación de los túneles de la SE-40 es mayor que todas las obras adjudicadas por el Ministerio en siete años.

Adjudicación túnel Sur SE-40 (pulse aquí para ver el documento oficial BOE 23 de abril de 2009)

Adjudicación túnel Norte SE-40 (pulse aquí para ver el documento oficial BOE 5 de junio de 2009)

“Es un escándalo esta desinversión. No es solo que se certifiquen pocas obras, sino que lo poco que se esperaba no se va a ejecutar. La SE-40 es una infraestructura fundamental para Sevilla y su área metropolitana, y para todos los transportes por carretera (medio mayoritario en España) que vayan o vengan de Cádiz o Huelva hacia el resto de España”, lamenta.

“El Ministerio desinvierte con los túneles la misma cantidad adjudicada en obras en siete años”

"El paso del río no está resuelto y no sabemos cuándo se va a resolver. Al rescindir los contratos de los túneles y volver a encargar un estudio de alternativas hemos vuelto a la casilla de hace 18 años. Estamos otra vez en la misma situación que hace 18 años", se queja.

Una ingeniera de caminos entre Úbeda, Granada y Sevilla Ana Chocano, presidenta de CEACOP, es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. Nació en Úbeda (Jaén), se trasladó a Granada con 9 años y lleva la mayor parte de su vida en Sevilla. Forma parte de la asociación desde 2005, donde ha sido secretaria general, gerente y actualmente es presidente de CEACOP. Anteriormente desempeñó cargos en empresas constructoras. Paralelamente, ocupa los cargos de vocal de la Demarcación de Andalucía del Colegio de Ingenieros de Caminos y Consejera Territorial del Colegio Nacional. Es madre de tres hijos.

Chocano cree que habría sido un mal menor tener terminado a estas alturas el resto de tramos pendientes de la SE-40, como es el arco Norte y Noroeste. “Si por lo menos hubieran terminado el resto de la SE-40, pues mira, damos más vueltas pero al menos tendríamos una opción de paso”.

Cree que la solución del paso del río va para largo, aunque quede algo más de un año para la finalización del estudio de alternativas,”mientras no haya una solución valiente y una apuesta decidida por Sevilla y sus necesidades”.

“Si al menos hubieran terminado el resto de la SE-40, tendríamos una opción de paso”

Recalca que una vez acabado el nuevo estudio de dos años encargado por el Ministerio sobre si cruzar el río con túneles más largos o con un puente más largo quedan más trámites. “Van a tardar en hacer el proyecto constructivo otro año y pico, como poco, y después iniciar la licitación de la obra, adjudicarla y ejecutarla. En el mejor de los casos durante seis o siete años estaremos sin resolver el paso de la SE-40 por el Guadalquivir porque la legislación española en infraestructuras es muy farragosa y tiene tiempos de estudio de impacto ambiental, de estudio de soluciones y de expropiaciones muy largos para que todo el mundo con algo que decir pueda presentar alegaciones”.

Otro capítulo aparte es el problema de la financiación: buscar dinero para ejecutar la solución que se decida.

La solución

A la pregunta de cómo hubiera resuelto la patronal el paso del río, ante los problemas que empezó a dar la obra de los túneles, Chocano señala que lo más rápido y eficaz era haber ejecutado los contratos que ya estaban adjudicados e iniciados en algunas partes. “Ahora que volvemos a la casilla de salida, hay que resolver la nueva solución de forma más rápida porque la infraestructura es realmente necesaria”.

“Hay que hacer algo ya. Si deciden que es más rápido hacer el resto del arco de la SE-40 (Norte-Noroeste) y dejar el paso del río para dentro de tres siglos, pues que alguien se siente y le cuente a todos los sevillanos y a todos los andaluces la decisión que ha tomado y por qué”, insiste.

“Aquí no hay nadie que explique claramente lo que hay. Como ciudadanos estamos totalmente desinformados de la situación porque la rescisión del contrato y la devolución de avales no es algo que se haga en una semana. Esto es algo que llevan negociando hace más de un año y hasta ahora no ha trascendido a la opinión pública”.

“Sevilla no se merece estar con una ronda de circunvalación incompleta por tiempo indefinido, encima con los grandes atascos que sufre. Nos ponemos todos muy serios con la economía circular, los gases de efecto invernadero y los daños que genera para la contaminación y la salud, pero alejamos de la ciudad un foco de contaminación como el tráfico rodado, se eliminan ruidos, contaminación y se reduce el riesgo de accidentes”.

Chocano señala que la responsabilidad del retraso de la SE-40 (queda por construir prácticamente la mitad) es los partidos que han gobernado (“en 18 años han gobernado en España y en Andalucía los dos partidos políticos de los colores mayoritarios. Ni unos ha reclamado esa inversión ni los otros la han puesto en marcha”) y de la indolencia de los ciudadanos. “Los sevillanos deberíamos haber sido un poquito más reivindicativos con esta infraestructura fundamental. No solo los ciudadanos; también los gremios de transporte... y otros colectivos que necesitan esta obra”. ’