El Podcast de La Ventana Pop (Programa 99)

Llega el último programa del año y, cómo no, aprovechamos para repasar algunos de los títulos destacados que pasaron por El Podcast de La Ventana Pop a lo largo de los últimos doce meses. No hay pretensión alguna de formular otra de esas listas de Lo mejor de 2018, sólo de disfrutar durante algo más de una hora de una, confiamos, buena selección de estupendas canciones. Así que, ya sabe... ¡Suba el volumen!

Como siempre, puede escuchar El Podcast de La Ventana Pop en el reproductor bajo estas líneas o, también, en la web de ScannerFM.

Tracklist

01.-The Magic MOR: Move The Lines (de Move The Lines to Make Circles, Autoeditado)

02.-Perro: Por mí, lo que veáis (de Trópico Lumpen, Miel de Moscas)

03.-Naja Naja: Lying (de Unthought, Discos de Nuestra Señora)

04.-Fino Oyonarte: Estos años (de Sueños y tormentas, Buenaventura Records)

05.-El Hijo Ingobernable: Exilio (de De mis soledades vengo, Ruido Rosa Records)

06.-Kindata: One For Phil (de We The Transmitter, Wearewolves Records)

07.-San Jerónimo: Mapas infinitos (de El sur, Wearewolves Records)

08.-Rosalía: Reniego (Cap. 5: Lamento) (de El mal querer, Sony Music)

09.-Quentin Gas & Los Zíngaros: Brahaspati (de Sinfonía universal cap. 02, Everlasting)

10.-Perlita: Galera de coral (de Caballo rojo, Lovemonk)

11.-Guadalupe Plata: Oigo voces (de Guadalupe Plata, Everlasting)

12.-Conde: Malagueño pedigüeño (de El deshielo, Error 404)

13.-La BIG Rabia: Mi compromiso (de Boda negra, Happy Place Records)

14.-Pájaro: Rayo mortal (de Gran poder, Happy Place Records)

15.-Valparaíso: La daga de Tutankamón (de Canciones desde el segundo piso, Discos Bora Bora)