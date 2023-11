Cuánto toca en cada premio de la Lotería de Navidad 2023

La ilusión mueve el mundo y el 22 de diciembre es un día en el que muchas familias esperan recibir buenas noticias y poder rascar un "pellizquito" de ese cupón que han adquirido a lo largo del año, ya sea en solitario, compartido con familiares o amigos.

Este año, esta jornada cae en viernes y serán miles de personas los que se levanten temprano para poder ver en directo, en el televisor, a los niños de San Ildefonso, cantar los números premiados.

Este día, que sirve para dar comienzo a las fechas navideñas, el sueño de muchos se harán realidad y dependiendo de los números premiados podrán obtener un "pico" más grande o menos y aquellos que finalmente se vayan de balde, dirán eso de "lo importante es tener salud", algo que sin duda, es lo más importante.

Comprar un décimo es una tradición para muchas personas, ya sea por compartirlo con amigos o comprar el del trabajo, no vaya a ser que toque y el resto de compañeros resulten premiados y uno no. Este es uno de los sorteos en los que más españoles participan, a pesar de no arriesgar ni un euro en otro tipo de apuestas durante el año.

Premios de la Lotería de Navidad 2023 (después de impuestos)

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2023 reparte el 22 de diciembre un total de 2.590 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado.

La venta de décimos del sorteo se inició el 12 de julio en toda España, poniendo en circulación 185 millones de décimos, cinco millones más que el año anterior. Así, la emisión asciende a 185 series de 100.000 números cada una y a 3.700 millones de euros, 100 millones más, de los que se repartirán un 70 por ciento en premios. De este modo, el sorteo más especial del año reparte un total de 2.590 millones de euros en premios, 70 millones más que el año pasado.

En todo caso, se mantiene la cuantía de los premios: el Gordo de Navidad o primer premio, son 4.000.000 de euros a la serie (400.000 euros al décimo); el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie (125.000 euros al décimo); o el tercero, de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo).

El Gordo : 328.000 euros al décimo.

: 328.000 euros al décimo. Segundo Premio : 108.000 euros al décimo.

: 108.000 euros al décimo. Tercer Premio : 48.000 euros al décimo.

: 48.000 euros al décimo. Cuartos Premios : 20.000 euros al décimo. Se reparten dos cuartos.

: 20.000 euros al décimo. Se reparten dos cuartos. Quintos Premios : 6.000 euros al décimo. Hay ocho quintos.

: 6.000 euros al décimo. Hay ocho quintos. 1.794 pedreas de 100 euros al décimo.

de 100 euros al décimo. Números anterior y posterior al 1º premio : 2.000 euros al décimo.

: 2.000 euros al décimo. Números anterior y posterior al 2º premio : 1.250 euros al décimo.

: 1.250 euros al décimo. Números anterior y posterior al 3er premio : 960 euros al décimo.

: 960 euros al décimo. Centenas del 1º, 2º y 3er premio : 100 euros al décimo.

: 100 euros al décimo. Centenas del 4º premio : 100 euros al décimo.

: 100 euros al décimo. Con las dos últimas cifras del 1º, 2º y 3er premios : 100 euros al décimo.

: 100 euros al décimo. Reintegro: 20 euros al décimo.

¿Qué es la pedrea?

La pedrea es el premio que más probabilidad se tiene de ganar de cara a este Sorteo de Navidad y el que más dinero reparte por diferentes puntos de España, al ser el más numeroso del sorteo. Para ejemplificarlo mejor, cada vez que escuchemos a los niños de San Ildefonso eso de "¡Mil euros!" estarán repartiendo una pedrea. En total lo cantan 1.794 veces, por lo que la posibilidad de que toque una pedrea es de casi un 5%, por el 0,0001% del Gordo.