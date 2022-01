Lotería del Niño 2022: resultado, números y premios, en directo

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' 2022 reparte 700 millones de euros en premios, y se celebra el jueves 6 de enero, a las 12:00, en el Salón de Sorteos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, por el sistema de bombos múltiples.

Sevilla, entre las ciudades con más suerte en la Lotería del Niño

Entre los lugares de la geografía más agraciados, Madrid es en el que mayor número de veces ha recaído el Primer Premio (43 ocasiones), seguida de Barcelona (37), Bilbao (18), Valencia (15) y Sevilla (10).

Casi 20 millones, el pellizco de Hacienda al Niño

La Agencia Tributaria ingresará hasta 19,5 millones de euros de los premios que se reparten en El Niño, siempre que se vendan todos los décimos del primer y segundo premio, que son los que tributan.

Hacienda sólo grava a los dos primeros premios de 200.000 y 75.000 euros por décimo, respectivamente. De esta manera, los afortunados con el tercer premio recibirán los 25.000 euros íntegros.

Los premios no tienen ningún impacto en el IRPF de los agraciados, quienes sólo añaden en su declaración los rendimientos que les genere el dinero conseguido, como los intereses bancarios. Incluso no les afectan para pedir becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio, ya que la cuantía del premio no se incluye en la base del IRPF, aunque sí hay que incluirlo en el Impuesto sobre Patrimonio si alcanza el mínimo autonómico para presentarlo.

El 0, la terminación 'favorita'

El 0 es la terminación 'favorita' del primer premio de la Lotería del Niño, al haber salido en 22 ocasiones, la última en el sorteo de 2021.

Por frecuencia de aparición el número 7, que ha aparecido en 14 ocasiones es la segunda más repetida, seguido del número 9 con un total de 13 apariciones.

En el ranking de las terminaciones más afortunadas figuran a continuación el número 4, que ha salido en 12 ocasiones (resultó agraciado tanto en 2016 como en 2017), seguido de los números 5 (once veces, la última en 2018) y 2 (once veces, la última en 2019) y el 6 (diez apariciones), el 1 (con nueve ocasiones), y el número 8 (con ocho). En último lugar, por frecuencia de aparición, se halla en número 3, que ha aparecido seis veces.

Premios de la Lotería del Niño

La lotería del Niño tiene un primer premio de dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo) para poner el colofón a las fiestas navideñas.

El segundo premio de este sorteo está dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros al décimo) y el tercero con 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo).

El resto de los premios de la Lotería del Niño se reparten de la siguiente manera:

Extracciones de cuatro cifras (2): 20 premios de 3.500 euros por serie. 350 al décimo.

20 premios de 3.500 euros por serie. 350 al décimo. Extracciones de tres cifras (14) : 1.400 premios de 1.000 euros por serie. 100 euros al décimo.

: 1.400 premios de 1.000 euros por serie. 100 euros al décimo. Extracciones de dos cifras (5) : 5.000 premios de 400 euros por serie. 40 euros al décimo.

: 5.000 premios de 400 euros por serie. 40 euros al décimo. Números anterior y posterior al primer premio : 12.000 euros cada uno

: 12.000 euros cada uno Números anterior y posterior al segundo premio : 6.100 euros cada uno

: 6.100 euros cada uno Centena del primer premio : 99 premios de 1.000 euros cada uno.

: 99 premios de 1.000 euros cada uno. Centena del segundo premio : 99 premios de 1.000 euros cada uno.

: 99 premios de 1.000 euros cada uno. Centena del tercer premio : 99 premios de 1.000 euros cada uno.

: 99 premios de 1.000 euros cada uno. Tres últimas cifras del primer premio : 99 premios de 1.000 euros cada uno.

: 99 premios de 1.000 euros cada uno. Tres últimas cifras del segundo premio: 99 premios de 1.000 euros cada uno.

99 premios de 1.000 euros cada uno. Dos últimas cifras del primer premio: 999 premios de 1.000 euros cada uno.

999 premios de 1.000 euros cada uno. Última cifra del primer premio : 9.999 reintegros de 200 euros cada uno.

: 9.999 reintegros de 200 euros cada uno. Primera extracción especial de una cifra: 10.000 reintegros de 200 euros cada uno

10.000 reintegros de 200 euros cada uno Segunda extracción especial de una cifra: 10.000 reintegros de 200 euros cada uno

Así es el sorteo del Niño

El segundo sorteo más importante de la Lotería Nacional se celebra por el sistema de bombos múltiples, lo que hace que tenga una duración de aproximadamente una media hora.

Primero se extraerán cinco terminaciones de dos cifras, luego catorce de tres cifras y, posteriormente, dos de cuatro, antes de pasar a extraer las bolas del tercer, segundo y primer premio, por ese orden, y dos reintegros finales.

Cada español gasta una media de 17,5 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2022, lo que supone casi la misma cantidad que el año anterior (17,57 euros), según la cifra de consignación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.