Estos son los cuartos premios de la Lotería de Navidad 2020

El Sorteo del Gordo de la Navidad 2020 ha deparado el 75.981 como primer número de los dos cuartos premios repartidos este 22 de diciembre.

200.000 euros son el valor que tiene la serie de los cuartos premios. Las personas agraciadas en esta categoría se llevarán 1.000 euros por euro jugado y los décimos tendrán un valor de 20.000 euros, para cada uno de los dos números que resulten agraciados como cuartos premios.

Hacienda no se lleva en esta categoría una parte proporcional del importe determinado, ya que todos los premios que no superen esa cuantía de 40.000 euros no tendrán que tributar.

Cuartos Premios de la Lotería en 2019

El 41710 y el 49797 fueron los dos números que el destino ha querido que fueran seleccionados por los niños de San Ildefonso, como ganadores de los dos cuartos premios de la Lotería de Navidad 2019. El premio estaba dotado con 200.000 euros a la serie.

La Lotería de Navidad 2020 se celebra sin público este año, debido a las medidas sanitarias establecidas por la pandemia del coronavirus. Al evento no podrán asistir las cientos de personas que se apiñan alrededor de la suerte esperando poder gritar un premio. A pesar de todo, la Lotería de Navidad en directo puede seguirse a través de nuestra página web.