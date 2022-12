Lotería de Navidad 2022: cuánto dinero ganas si te toca una pedrea

Con el Sorteo de la Lotería de Navidad la ilusión se dispara entre todos aquellos que ya han comprado algún décimo o esperan sacar un hueco estos días para probar suerte con su número favorito. Primer premio, segundo premio, tercer premio, cuartos premios, quintos premios, premios por aproximaciones, centenas, terminaciones, reintegro... Las opciones de no irte de vacío son múltiples, aunque, desgraciadamente, cada año son muchos los que invierten bastante dinero y no encuentran la más mínima compensación.

Es obvio que aspirar al Gordo es lo más humano, pero también lo más ilógico, habida cuenta de las probabilidades que existen. Realmente el premio más numeroso de la Lotería de Navidad, el más esperado y diferenciador respecto a otros sorteos, puede ser la pedrea.

Muchos incluso no saben qué es una pedrea en la Lotería de Navidad 2022 y cuánto dinero ganas si te toca una de las cerca de mil ochocientas que se sortearán este próximo jueves 22 de diciembre.

Pues bien. La pedrea, a la que Loterías y Apuestas del Estado asigna casi 1,8 millones de euros a repartir entre un total de 1.794 premios, no te va permitir dar la vuelta al Mundo, hacerte con ese bolso prohibitivo que estás cansada de ver en Instagram o determinados aparatos tecnológicos de última generación.

Tampoco comprarte la casa de tus sueños, ni hacer reformas o cambiar la decoración de la que tengas casa actualmente. Pero sí que te puede solucionar más de alguna duda a la hora de hacer la lista de los Reyes Magos y festejar junto a tus familiares y amigos que no todo van a ser problemas en esta vida.

La pedrea reparte 1.000 euros a la serie

La pedrea está dotada con 1.000 euros a la serie, por lo que si tu número resulta premiado y tienes un décimo ganarás 5 euros por cada euro jugado. Es decir, si has comprado un décimo de 20 euros para este Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y ese número sale acompañado del típico cántico de los ¡¡Milll eeeurossss!! podrás cambiar tu boleto en cualquier administración por 100 euros, consiguiendo así no sólo no perder la cantidad invertida, sino multiplicar las ganancias hasta por cinco.

Y sin tener la obligación de tributarlo a Hacienda, ya que los premios que superan los 40.000 euros son los que sufren retenciones...salvo si cuentas con el seguro que evitará que Hacienda te 'quite' parte del premio