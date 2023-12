“La música de Gurdjieff me recompuso por dentro”

La ficha

POR EL CUARTO CAMINO





George Ivánovich Gurdjieff (1866-1949)

Volumen I. Asian Songs and Rhythms: Moderato (23.VI. 1924) / Nº 40 (circa 1923/1924) / Assyrian Women Mourners (12.XII.1925) / Song of the Fisherwomen (26.III.1926)

Volumen II. Music of the Sayyids and the Dervishes: Sayyid Chant and Dance (3.IV.1926) / Dervish dance (21.VI.1924) / Sayyid dance (30.I.1926)

Volumen III. Hymns, Prayers and Rituals: Prayer of Gratitude (30.VII.1924) / Hymn 43 (14.IV.1926) / Hymn to Our Endless Creator (6.VI.1926) / As if the Stormy Years had Passed (10.XII.1925) / Meditation (10.X.1926)

Volumen IV. Hymns from a Great Temple and other selected works: Fragments from The Struggle of the Magicians > Act III: Before Rossula’s decision to go to the sorceress (25.OX.1925) / Act V: When Gafar and Zeinab walk in a somnambulistic state (28.XI.1925) / The Very Sweet Time (28.XI.1925) / Hymn nº 10. Essene Hymn (26.V.1926) / The Bakharian Dervish, Hadju-Asvatz-Troov (19.III.1927)

Ana Vázquez Silva (1970): Paráfrasis sobre el Himno 43 de Gurdjieff [2019]

Javier Centeno Martín (1973): El olor de las nubes [2003]





Emilio González Sanz, piano

Cezanne