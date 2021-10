Marca registrada

No por repetido resulta menos necesario subrayar la dimensión del sello ECM en el jazz contemporáneo. Superado el medio siglo de vida, su envidiado catálogo viene resistiendo con capacidad, incluso con orgullo, las embestidas de la crisis discográfica, a través de alianzas con el streaming –su inventario se integró en Spotify en 2017 mientras los seguidores más sibaritas se rasgaban las vestiduras–, de reediciones de su fondo de armario y del relanzamiento del formato vinilo y, sobre todo, afrontando el presente de la mano de un inteligente manejo de su política de lanzamientos. Elegido el pasado agosto segundo mejor sello discográfico del mercado por la veterana cabecera DownBeat publicado el pasado agosto –a un solo voto de Blue Note–, Manfred Eicher sigue dirigiendo a sus 78 años el destino de la disquera germana con mano de hierro y vista de lince. Y basta remitirse a su más reciente lote de lanzamientos para cotejarlo.

Después del brillante The Declaration of Musical Independence (2016), el batería y percusionista Andrew Cyrille (1939) da un nuevo impulso a un cuarteto en el que repiten la guitarra de Bill Frisell y el contrabajo de Ben Street mientras que el cubano David Virelles sustituye al desaparecido Richard Teitelbaum en piano y sintetizadores. La propuesta de The News no difiere en exceso de la mostrada por su predecesor, disponiendo con talento tiempos y espacios y tomando como punto de partida las composiciones del líder y de Frisell con aportaciones puntuales de Virelles y una pieza del pianista y compositor Adegoke Steve Colson. Música abierta y sedimentada, que armoniza la apuesta polirrítmica con swingeantes ejercicios de estructura más clásica como Go Happy Lucky, en las antípodas de la lejana etapa de Cyrille como volcánico baterista del gran Cecil Taylor.

En Coda-Orchestra Suites, el también veterano compositor, arreglista y trompetista Michael Mantler insufla nueva vida a suites ya grabadas por él entre 1975 y 2010. La revisión evidencia la vocación orquestal del vienés, no exenta de rasgos reformadores y manifestada en cuantiosas ocasiones a lo largo de una trayectoria con momentos álgidos centrados en proyectos como The Jazz Composer's Orchestra (1964). Su oferta, siempre inquietante e indagadora, renace aquí de la mano de obras como Cerco Suite o HideSeek Suite, y de un conjunto de viento y cuerda conducido por Christoph Cech, mucho más próxima a la partitura contemporánea que a un gesto improvisador reemplazado por tersas líneas melódicas.

El álbum de contrabajo en solitario parece haber convertido en un inexcusable reto para todo instrumentista que se precie. Así que, siguiendo los pasos de colegas como Michael Formanek, Marc Johnson asume la empresa en este Overpass para salir reforzado de la misma. ¿La clave?: una excelente gestión de ritmo y melodía, de pulso y distancia, en un formato a administrar con tacto, tan exigente para el escuchante como exigido para el intérprete. También suma la elección de un guión dominado por sus propias composiciones, fortalecido por obras mayores como Freedom Jazz Dance de Eddie Harris, Nardis de Miles Davis y el soberbio Love Theme from Spartacus de Alex North. Prueba superada.

Finalmente, que no en último lugar, el pianista polaco Marcin Wasilewski aparca su proyecto Arctic Riff junto a Joe Lovano (el cual, por cierto, pasará por Sevilla y Puerto Real los próximos 5 y 6 de noviembre) para retomar su habitual formato de trío en En attendant. Siete interpretaciones que vuelven a expresar la seguridad de un trío al que no le pesa su cada día más consolidado lugar en la primera fila del jazz europeo y que aquí desfila por un repertorio que salta sin prejuicios ni fracturas de las Goldberg Variations de Bach a Riders On The Storm de The Doors, de Carla Bley a las aportaciones del propio líder, impulsado siempre por un expansivo prisma que baraja sabiamente distinción y dinámica.