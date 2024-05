Planes de verano 2024: la mejor música mundial, en la Plaza de España de Sevilla

Con la llegada del mes de junio, artistas nacionales e internacionales de la talla de Maluma, Ricky Martin, Marc Anthony, David Bisbal, Arcade Fire, Manuel Turizo, Carlos Vives o Rozalén, funden sus nombres a Sevilla, ante la llegada de la IV edición de Iconica Santalucía Sevilla Fest. El Festival de la Plaza de España de Sevilla vuelve al calendario de Andalucía, para un verano más ser uno de los principales planes estivales a poder desarrollar, ya que convierte a la Plaza de Aníbal González en ese lugar único donde poder pasar agradables noches de junio y julio, disfrutando de la mejor música del panorama actual.

Más concretamente, hasta el 16 de julio, Iconica Santalucía Sevilla Fest ofrece en pleno Parque de María Luisa la oportunidad de vivir veladas de ensueño junto a artistas que son icono de las músicas de todos los tiempos. Reconvirtiendo al monumento en el uso para el que fue creado, un auditorio al aire libre, muchos otros artistas icónicos amén de los ya nombrados, como Wos, The Prodigy, Michael Bibi, Keane, Take That, Vetusta Morla, Gipsy Kings, Raimundo Amador, Kiko Veneno, Raule o Loreena Mckennitt, tomarán el escenario que se levanta sobre la sinigual construcción, que viera la luz hace casi un siglo, más concretamente en la Exposición Iberoamericana del año 1929.

Aitana, Carl Cox y Melendi serán los tres primeros artistas encargados de inaugurar la IV edición de Iconica Santalucía Sevilla Fest, como portadores de un fin de semana en el que 3 estilos bien distintos serán la llave de un Festival por el que pasarán, al menos, más de 140.000 personas en este 2024. Junto a todo ello, Green Cow Music prepara con interés y lupa un recinto que también tendrá sabores especiales, dado que un año más Icónica ofrecerá en el Paseo que antecede a la Plaza de España un resumen gastronómico de las mejores cocinas de los restaurantes hispalenses. Así, música, sabor y luz serán solo algunos de los muchos ingredientes que componen el calendario de los 42 conciertos programados en esta IV edición, donde tampoco faltará la música de DJs y artistas emergentes, que se encargarán de amenizar algunas de las noches de conciertos.