Rosalía y Billie Eilish ganan el premio MTV de vídeo latino

La colaboración entre la cantante española Rosalía y la estadounidense Billie Eilish en el tema “Lo vas a olvidar “ fue premiada este domingo como el mejor vídeo latino del año en los prestigiosos MTV Awards.

El tema se impuso así a potentes competidores como Maluma (Hawái), J.Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy (Un día), Black Eyed Peas con Shakira (Girl like me) y Karol G. (Bichota). Todos ellos, grandes canciones que no han parado de sonar tanto en las redes sociales como en discotecas.

El tema, incluido en la banda sonora de la serie 'Euphoria' de HBO y que destaca por su ritmo pausado, sorprendió triunfando frente a los demás candidatos, que eran muy bailables.

El premio de la categoría latina fue anunciado después de terminar la gala, que se celebró en Nueva York este domingo y en la que estuvo presente Eilish pero no Rosalía.