Suma de talentos

La ficha 'The NDR Hamburg Studio Recordings'. Wes Montgomery. Jazzline Classics / NDR Kultur, 2021

La figura de Wes Montgomery (1925-1968) se viene erigiendo durante los últimos años en un filón de recuperaciones y/o descubrimientos para la industria discográfica jazzística. Y no son precisamente las grandes marcas las que lideran el rescate sino que sus más interesantes y recientes lanzamientos vienen adscritos a discretos sellos donde la pasión por la música corre pareja a las calidades de la edición. Este The NDR Hamburg Studio Recordings constituye la última evidencia de ello.

Después de actuar en el prestigioso Ronnie Scott en abril de 1965, el guitarrista voló a Hamburgo en compañía del propietario del club londinense para ofrecer una serie de conciertos en la cadena de televisión alemana NDR. Durante aquella gira europea, Montgomery alternó los directos junto a su grupo, conformado por el pianista Harold Mabern, el contrabajista Arthur Harper y el batería Jimmy Lovelace, con actuaciones junto a músicos europeos o residentes en Europa. La estrategia de estas sesiones para la NDR era asociar a nombres que no solían tocar juntos con la intención de crear una atmósfera abierta y especial. La reunión en Hamburgo congregó al saxo austriaco Hans Koller, a los tres Ronnies ingleses (Scott, Stephnenson y Ross, este último uno de los olvidados talentos del jazz moderno británico) y a los galos Michel Gaudry y Martial Solal. A ellos se sumó Johnny Griffin, saxofonista estadounidense residente en París, para completar un octeto de contrastado nivel.

Antes que recibir tratamiento estelar, Montgomery se integró en el grupo con absoluta naturalidad, estableciendo una relación de igual a igual con sus colegas de sesión. Eso sí, sus composiciones –West Coast Blues, Four On Six y Twisted Blues– ocuparon lugares preferentes en sendas comparecencias del grupo, acontecidas los días 28 y 30 de abril de 1965 en los estudios 12 y 10 de la emisora germana. Y así se puede comprobar en este The NDR Hamburg Studio Recordings que ahora ve la luz con una excelente toma de sonido tanto en formato CD como vinilo.

Las diez interpretaciones del audio discurren por un guión que salta de las citadas partituras del guitarrista a otras suscritas por Ross (Last Of The Wine o Blue Grass), Solal (Opening 2) o Griffin (The Leopard Walks), sin renunciar a adaptaciones de Thelonious Monk (Blue Monk) o de estándares del peso de Here's That Rainy Day. De gran valor resulta el Blu-ray que acompaña al formato audio, con cuatro versiones de temas que repetirían luego en la sesión del 30 de abril y donde se cuela un excelente On Green Dolphin Street. En todas se evidencia la química del grupo, el engrasado espíritu coral del encuentro, huyendo de superfluos protagonismos y rematado con brillantes intervenciones y arreglos de Griffin, Ross, el propio Montgomery y un portentoso Solal.

Señalado por muchos como el guitarrista más decisivo de la historia del jazz desde la muerte de Charlie Christian en 1942, Montgomery vivía aquel año una controvertida fase creativa, asociada a sus años en las etiquetas Verve y A&M. Atrás quedaban sus tardíos y autodidactas inicios así como sus rutilantes años con el sello Riverside, donde registró sus más deslumbrantes trabajos, haciendo gala de un intuitivo estilo definido por el uso del pulgar y por un influyente juego de octavas, acordes y dobles registros, que fijó un antes y un después en la crónica de instrumento. Curiosamente, estos años finales marcaron su etapa de mayor popularidad durante la que incluso llegó a recibir un premio Grammy. La alegría no duró mucho y John Leslie Wes Montgomery fallecía el 15 de julio de 1968 a los 43 años a causa de un ataque cardiaco. Moría el músico, nacía la leyenda.