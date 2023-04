Sammartini, la flauta galante

La ficha The celebrated San Martini. Recorded Sonatas by Giuseppe Sammartini Giuseppe Sammartini (1695-1750): Sonatas para flauta dulce y continuo En sol mayor Sibley nº25 (GSM 1324) / En re menor Sibley nº20 (GSM 1319) / En re mayor Sibley nº17 (GSM 1316) / En sol menor Sibley nº14 (GSM 1313a) / En fa mayor Sibley nº27 (GSM 1326a) Tamar Lalo, flauta dulce Daniel Oyarzábal, clave y órgano; Jadran Duncumb, laúd; Eyal Street, fagot; Josetxu Obregón, violonchelo ; Ismael Campanero, violone Pan Classics



Nació en Tel Aviv y buena parte de su formación en música antigua la recibió en La Haya, donde estudió con algunos de los más prestigiosos maestros de flauta dulce (o flauta de pico, como ella y tantos profesionales del instrumento la llaman) del mundo, entre ellos, Peter van Heyghen, Dorothea Winter y Daniel Bruggen, pero vive en España desde hace doce años y aquí se ha hecho un nombre entre los principales grupos barrocos del país, fundamentalmente el conjunto La Ritirata, que fundó y dirige el violonchelista Josetxu Obregón.

–Este es su primer disco como solista después de muchos años grabando con muchos conjuntos, ¿qué cambió?, ¿se sintió ya madura para un proyecto así?

–Llevo muchos años haciendo discos para La Ritirata, no sólo grabar y tocar, sino todo el trabajo de edición y luego de promoción. Y llevo igualmente muchos años dándole vueltas en la cabeza a la idea de hacer un disco dedicado a la flauta, con repertorio elegido por mí, y que fuera cosa mía, pero entre grabación y grabación, pues no encontré el tiempo. El parón de la pandemia me dio la oportunidad de planteármelo definitivamente de forma seria y me lancé.

–A por Giuseppe Sammartini...

–Sí. Me puse a buscar repertorio, a releer mucha música y muchas obras... Giuseppe Sammartini es muy conocido en el mundo de los flautistas por su Concierto para flauta, pero tiene tanta música original para flauta de pico que se conoce tan poco; en concreto, son 32 sonatas para flauta y continuo y algunas para dos flautas. De esas 32 sonatas muy pocas están grabadas y apenas se conocen. Leí toda esta música y me pareció de muy buena calidad y muy variada. Sammartini tenía muchas ideas nuevas. Es un compositor barroco pero con una visión ya galante de la música. Experimenta mucho con las modas, y me pareció que era muy interesante por eso.

–Una de las novedades es formal: todas las sonatas que ha grabado menos una están en tres movimientos…

–Sí, creo que esta forma está en esa línea de mirada al futuro galante de la música, del que le hablaba, pero no sólo ya por la forma, sino por los motivos, las armonías. Tiene muchos elementos galantes e intenté escoger las sonatas en que eso se nota más.

–Sammartini fue un reconocido oboísta. ¿Se nota eso en esta música?

–Nos faltan evidencias de que tocara la flauta. Pero cuando murió dejó a su hermano Giovanni Battista, entre otras cosas, cuatro flautas, no sabemos si de pico o traveseras, aunque probablemente, fueran de los dos tipos. Es la única evidencia que tenemos de que tocase la flauta, pero era lo más habitual de los oboístas en la época. Además escribió tanto para la flauta de pico que nos hace pensar que conocía bien el instrumento. La escritura es muy idiomática, y muestra tanto en las sonatas como en su concierto posibilidades de hacer cosas muy virtuosísticas.

–Sammartini era un compositor del norte, milanés. El repertorio napolitano para flauta de esta época está más difundido y grabado. ¿Su carácter es muy diferente?

–En los últimos años hemos dedicado muchas grabaciones a compositores napolitanos y es distinta. He visitado Nápoles últimamente, y la ciudad tiene algo, hay una atmósfera, que se traspasa a la música, y hasta se puede oler. La de Sammartini es música diferente: nació en Milán de un padre francés que también era músico, pero él viajó mucho, estuvo un tiempo en Bruselas y terminó su vida en Londres. Su música es muy diferente a la napolitana y refleja todas sus experiencias por Europa.

–Ha recurrido a compañeros habituales para un continuo variado...

–Son cinco continuistas, pero en realidad la mayor parte del tiempo me acompaña sólo un teclado (clave u órgano), un laúd y/o un fagot. Sólo en la primera sonata hay cuatro continuistas; el cello sólo toca en una obra y el violone en dos movimientos. Buscaba variedad de sonidos. El fagot va muy bien con esta música. No sé si porque Sammartini era oboísta, pero la escritura de los bajos encaja muy bien con el fagot. El laúd barroco se utiliza poco en el bajo continuo y pensé que esta música fue tocada en Inglaterra, y me pareció interesante, aporta otro tipo de sonoridad.

–¿La parte del bajo continuo es sencilla, un poco en la línea del estilo galante del que me habló?

–No tan sencilla. Depende. Tiene elementos galantes, es simple, limpio, pero armónicamente en algunos momentos nos ha creado dudas, porque Sammartini está experimentando con cosas. A veces es obvio lo que quiere decir y otras no tanto y nos obligó a probar hasta dar con lo que pensábamos que era idóneo. En general es un continuo sencillo, pero con momentos experimentales.

–¿Cómo lleva en concierto las limitaciones en materia de potencia y dinámica de la flauta dulce?

–Depende mucho del instrumento que toque en cada momento, algunos suenan un montón y a otros cuesta un poco más sacarles el sonido. También depende de la escritura de la música y de la acústica en la que toques, pero casi siempre son cosas que se pueden solucionar, es un poco el control del instrumento. Las dinámicas son limitadas, así que hay que buscar opciones de variedad, con articulación, colores, timbres. Cuando te falta algo es la oportunidad de desarrollar otros aspectos, como les pasa a otros instrumentos de la época.

–¿Ha hecho este programa ya en concierto?

–Lo voy a hacer en verano en el Festival Internacional de Santander y en el del Camino de Santiago y después del verano con otros programadores.

–¿Piensa ya en un segundo disco?

–Me ha dejado con muchas ganas. Ideas hay un montón, el problema es encontrar el momento.

–¿Siempre con música barroca? ¿No le interesa la contemporánea que se está escribiendo para instrumentos antiguos?

–Ideas tengo demasiadas, pero hay que decidirse. Hay fantástica música contemporánea para la flauta, sí, y podría ser una opción…

–¿Por qué Pan Classics?

–Grabamos con La Ritirata en Glossa desde hace muchos años y es una marca hermana, ambos sellos tienen el mismo jefe. Cuando le propuse el proyecto me dijo que le interesaba mucho y le pareció que encajaba muy bien en esta marca. Fue un trabajo muy agradable en todo momento.

EL CD EN SPOTIFY