"El artista tiene que tener libertad para expresarse sin dejar de ser quien es"

Sara Baras estrena este miércoles a las 22:00 junto al tenor José Carreras la primera edición del Icónica Fest, el festival boutique que tomará como escenario la Plaza de España hasta el 10 de octubre y por el que desfilarán artistas nacionales e internacionales como Raphael, SFDK, Rosario, Mónica Naranjo, India Martínez, Carla Bruni, Zucchero, OneRepublic o los Gipsy Kings.

La bailaora gaditana (San Fernando, 1971), en la cima de su trayectoria profesional como intérprete, coreógrafa y empresaria, ha rediseñado para adecuarlo a la arquitectura de Aníbal González este montaje estrenado en Cap Roig en 2006 y que nunca se ha visto en Sevilla. "En este Baras-Carreras o Carreras-Baras fusionamos la canción lírica con el flamenco de un modo insólito que ha gustado mucho aquí y en el extranjero. Estuvimos rodando la obra durante años, la llevamos por ejemplo al Royal Abert Hall de Londres, lo que le dio alas a este homenaje que hacemos a la música española", sostiene en conversación telefónica.

"Pero -continúa- al presentarse ahora en Sevilla en la inauguración de este festival, a cuyos organizadores estamos muy unidos, pues entre los socios están los creadores de los festivales de Pedralbes y Cap Roig, nos hacía ilusión revisarlo y actualizarlo a las características del escenario fabuloso donde vamos a actuar. Aunque se mantiene toda la esencia: es un espectáculo de fusión donde José Carreras y yo interpretamos juntos temas de los principales compositores y poetas españoles de finales del siglo XIX y principios del XX como Manuel de Falla, Joaquín Turina, Isaac Albéniz, Federico García Lorca, Enrique Granados... Además cada uno de nosotros hace algún solo. Él se atreve, por ejemplo, con algunas melodías de Carlos Gardel, acompañado por su pianista, y también hay números flamencos de mi propia compañía que se intercalan entre nuestras actuaciones".

Considera como "un verdadero honor" trabajar con el tenor catalán. "A Carreras le llamo maestro porque lo es como artista y como persona. Y creo que la complicidad que tenemos en el escenario es parte del éxito de este trabajo", asegura.

Son muchos los números en los que ambos artistas están juntos y Sara Baras cita de memoria "las canciones populares recogidas por Lorca como Los cuatro muleros, Anda Jaleo, En el Café de Chinitas... O Granada y Asturias, de la Suite española de Albéniz. Es una mezcla perfecta de baile y canto, un espectáculo que fusiona de principio a final nuestros dos estilos".

La creadora de Sombras recuerda que "he tenido la suerte de trabajar mucho con Carreras pero también he bailado música española con Plácido Domingo, Isabel Rey, Ainhoa Arteta... Me gusta darle un gesto flamenco a la canción lírica, porque funciona muy bien, sobre todo si tienes a artistas de ese nivel tan grande al lado".

Baras opina que la canción lírica "le aporta un elemento diferente a mi coreografía pero lo importante es no olvidar nunca quién eres tú porque si lo haces ya no existe la fusión. El encuentro con el otro artista, cuando realmente se da, te inspira, te permite reencontrarte contigo misma a través de un lenguaje diferente. Y a la vez tú le aportas otro sentido a su canción, el tema coge un ritmo distinto y acentos que saben diferente. Con José Carreras esto a veces se logra con una naturalidad y espontaneidad preciosas; nuestra fusión de ida y vuelta tiene un encanto especial. Para mí es un gustazo escuchar a Carreras con las palmas y arreglos para guitarra del director musical de mi compañía, Keko Baldomero, o con la flauta de Diego Villegas. Es un encuentro muy emocionante".

La relación de Sara Baras con la música española ha sido fructífera y extensa. "Estos compositores forman parte de mi vida desde pequeña, desde que comencé en la escuela de baile de mi madre, Concha. Como gaditana me siento muy orgullosa de poder incluir a Falla en mi repertorio pero además es un regalo bailar las canciones de García Lorca, pues todos sabemos lo flamenco que era, y a Albéniz siempre lo he tenido muy presente: bailé su música en las películas de Carlos Saura y aquí además interpretamos El eco de tu voz", avanza.

"Me siento muy orgullosa de representar la cultura española en el mundo entregando el 100% de lo que soy"

La coreógrafa confiesa que tiene muy presente a su gran mentor "y maestro" Paco de Lucía a la hora de plantearse cualquier tipo de encuentro entre tradiciones musicales distintas. "Adoraba y adoro a Paco de Lucía, le debemos muchísimo todos los flamencos. Paco fusionaba con todo tipo de músicos pero nunca perdía su identidad y ha sido un ejemplo para todos los que amamos nuestra cultura. De él aprendí que el artista tiene que tener libertad para expresarse sin dejar de ser quien es. A mí me ha marcado muchísimo, teníamos una relación muy bonita, me encantaba su sentido del humor, tan gaditano, y por eso queremos recordarle en este espectáculo a través de su versión del Concierto de Aranjuez del maestro Rodrigo".

Sara Baras volverá a Sevilla para cerrar el año con el estreno absoluto de su nuevo espectáculo (17, 18 y 19 de diciembre) en el Teatro de la Maestranza, que le ha dado carta blanca a su creatividad en un contexto tan complicado. "Llevamos dos cursos muy difíciles desde el inicio de la pandemia pero yo nunca he bajado la guardia. He seguido ensayando, estudiando, creando... Y justo en este contexto recibí el año pasado la Medalla de Oro de las Bellas Artes y el Olivier, el galardón más prestigioso de las artes escénicas en el Reino Unido. Me siento muy orgullosa de ser parte de la marca España en el mundo, de poder representar nuestra cultura entregando el 100% de lo que soy y hacerlo además a través de una compañía privada que acaba de cumplir 25 años y sigue ahí gracias al público que empezó respondiendo y nunca nos ha fallado".