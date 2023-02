La portada de la nueva canción de Shakira y Manuel Turizo se filtra

La colombiana está viviendo una etapa de grandes colaboraciones en el panorama musical. Shakira anunció que vería la luz una canción con u paisana colombiana, Karol G y ahora se ha filtrado la portada del que será el single de Shakira con el cantante, Manuel Turizo.

Copa Vacía es el nombre de esta nueva canción de la colombiana. En la portada se puede ver cómo aparece Shakira con el pelo rosa, cola de sirena y atada por os brazos a una cuerda. La filtración se produjo el domingo, a través de la aplicación Shazam. Minutos más tardes, se hacía eco de la noticia la cuenta de Twitter @ShakiraMedia, manejada por fans de la artista colombiana.

Preview Shakira’s new single “Copa Vacía” with Manuel Turizo, coming soon! 🧜‍♀️🌍 Follow Shak on digital platforms to be among the first to hear the song: https://t.co/WHh19O4hwu pic.twitter.com/vwblDCxnuu