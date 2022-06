Este es el setlist del concierto de Manuel Carrasco en Sevilla

Vino a dejarse la piel y vaya si se la dejó. Seis años después de aquella noche olímpica, Manuel Carrasco se ha vuelto a coronar como una leyenda de la música nacional. Si también un 11 de junio, pero de 2016, el de Isla Cristina colgaba el cartel de no hay billetes y se convertía en el primer artista en solitario en congregar a más de 40.000 personas en el Estadio de la Cartuja, en el concierto de este 11 de junio Manuel Carrasco ha rebasado límites estratosféricos. La magia de las fechas no sólo jugaría a su favor en cuanto a abrumadoras cifras.

Más de 70.000 almas se congregaron para disfrutar, por fin, de uno de los directos más esperados y aclamados y para demostrar que la espera había merecido la pena el de Isla Cristina hizo lo que mejor sabe hacer: darle a su público tres horas de directo en las que se dejó la piel, los huesos y el alma. Emocionado desde que pisó el escenario, el artista no pudo evitar soltar una lágrima furtiva con la que se confesó humano, aunque para la mayoría esta noche haya sido una especie de Dios.

Antológico, el concierto de Manuel Carrasco en Sevilla pasará a la historia por muchas cosas. Que en junio hace calor en la ciudad es algo que resulta evidente, que el mercurio se disparó a límites casi incompatibles con la vida, también. Pero el calor, que a veces se hizo insoportable, no pudo con un artista más que entregado ni con un público que lo llevó en volandas desde que pisara el escenario. Históricas temperaturas, histórica afluencia e histórico fin de gira. Porque si había una ciudad en la que plantar la última cruz del mapa, esa era Sevilla, ciudad en la que el artista cumple de nuevo uno de sus sueños.

Rodeado de amigos y de su familia más cercana, Manuel Carrasco quiso recordar a todos los que nos dejaron durante la pandemia y los que lo dieron todo para que saliésemos adelante en uno de los momentos más personales del concierto. Sentado en su piano y tras cantar Prisión esperanza, el tema que compusiese durante el confinamiento, Manuel Carrasco soltaba un racimo de enormes globos junto a su pequeña Chloe, que hace unos días cumplía cinco añitos.

Con una extensa discografía, el artista casi no se dejó un tema en el tintero. Arrancó el recital más importante de su carrera, como no podía ser de otra manera, con una letrilla a Sevilla. De los piropos a la ciudad, el artista repasó letras que ya son un himno, como Qué bonito es querer, con la que cerró el concierto entre confetis, globos y fuegos artificiales, No dejes de soñar, Me dijeron de pequeño o Siendo uno mismo, a clásicos como Sabrás, Y ahora o Tan sólo tú, seguidos de los nuevos y aclamados Fue, Como los primeros días o Déjame ser, crearon ese halo de magia que el artista siempre sabe regalarle a la ciudad. Halo que llegó al culmen con las letrillas con las que el de Isla Cristina siempre declara su amor a Sevilla.

"La primera vez que canté esta letra fue una noche como esta en este mismo lugar. Hace tiempo que no la canto y hoy me apetece volver a hacerlo", contaba Manuel Carrasco momentos previos a cantar su ya mítica bulería a Sevilla. Con algún verso nuevo, la bulería no fue el único palo flamenco que entonase el onubense. Acompañado a la guitarra por Raimundo Amador, el artista se atrevió con Yo me quedo en Sevilla, un clásico de Pata Negra. En solitario volvió a tomar prestado uno de los temas más emblemáticos de los Los Delinqüentes, El aire de la calle.

El romance con Sevilla se consuma y lo hace a través de más de una veintena de canciones con las que Manuel Carrasco se dejó la piel, los huesos y el alma. Éstas son las canciones que Manuel Carraco cantó en su concierto de Sevilla, con el que puso broche final por todo lo alto a su gira, antes La cruz del mapa, ahora Hay que vivir el momento.

Setlist del concierto de Manuel Carrasco en Sevilla