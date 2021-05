Decía el compositor Darius Milhaud que el secreto de la música era una melodía "que debería ser fácilmente retenida, tarareada y silbada en la calle. Sin este fundamental elemento, toda la técnica del mundo sólo puede ser letra muerta". Con esta cita arranca el texto que Branford Marsalis suscribe en el encarte de este estupendo álbum, dominado –como no podía ser de otra forma– por la vital melodía. La entrega llega firmada por un cuarteto de primer nivel, bautizado con el hermoso tema de Ornette Coleman que cierra este debut e integrado por dos parejas de curtidos colaboradores: Tim Berne y Chris Speed, tocando juntos desde 1992, y Reid Anderson y Dave King, sección rítmica del ponderado trío The Bad Plus.

Las consignas del programa parecían claras: ni ensayos previos ni estructuras armónicas; únicamente condensados solos volcados en el legado de cuatro colosos, todos desaparecidos, del jazz contemporáneo: Julius Hemphill, Dewey Redman, el genio Ornette –los tres, por cierto, nacidos en Fort Worth, Texas– y el contrabajista Charlie Haden. El empaste entre el sonido recio de Berne y el tono más cercano de Speed o la firmeza del tándem rítmico confluyen en un apabullante recorrido que realza bases y pliegues melódicos.

Las composiciones de Ornette marcan la pauta, con su sonido puntiagudo y siempre sorprendente, aunque también destacan los clásicos Dogon A.D. de Hemphill, la emotiva Songs for Ché de Haden y Walls-Bridges de Redman. Nombres conectados por un tiempo de rupturas y transformaciones que abrió puertas al jazz contemporáneo y que retornan ahora en plena forma, sin rutina ni erosión, relanzados por un intenso cuarteto que apela a la complicidad del escuchante. Como Marsalis concluye, "en una época de canciones tratadas como vehículos para la improvisación, con esta banda, el vehículo es la canción".