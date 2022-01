Ahorcan a una oveja y matan a una segunda a golpes en la finca de un ganadero de Madrid que ha denunciado corrupción

Ecologistas en Acción ha denunciado este viernes el asesinato de dos ovejas, una de ellas ahorcada y otra apaleada, en la finca de un ganadero de Colmenar Viejo que ha denunciado casos de corrupción desde hace años y que había recibido amenazas personales.

La organización, que desde hace un año está apoyando a este ganadero, ha calificado los hechos de "inaceptables" y considera que son "consecuencia del apoyo que las personas denunciadas están recibiendo del Gobierno regional".

El 11 de enero, un familiar de Antonio Sinis Berrocal, ganadero de extensivo de Colmenar Viejo le advirtió que alguien le había trasladado que si seguía denunciando y publicando en redes sociales vídeos sobre presunto corrupción "acabaría colgado de una encina".

No era la primera vez que le amenazaban. Pero poco después de esta conversación, cuando fue a la finca en la que guarda su rebaño de ovejas colmenareñas encontró una de ellas ahorcada, colgando de una encina.

Inmediatamente llamó a la Guardia Civil para que se persona en la finca a comprobar los hechos. Pero los agentes se negaron a ir y le pidieron que él se trasladase a la cuartel, ha indicado Ecologistas, que se quejan de que a día de hoy ningún agente de la autoridad se ha personado a comprobar los hechos y la oveja sigue colgada de la encina.

Dos días después, el jueves 13 de enero, en la misma finca encontró a una segunda oveja muerta. Esta vez parece que de un golpe en la cabeza. El cordero que había parido unos días antes seguía intentar mamar de la ubre.

Antonio Sinis lleva años denunciando presuntas tramas de corrupción relacionadas con explotaciones ganaderas del municipio y con subvenciones regionales a explotaciones ganaderas que supuestamente no cumplen las condiciones de bienestar animal ni higiene, ocultación de irregularidades por parte de veterinarios e inspectores de la administración, autorización de movimiento de ganado positivo a tuberculosis cuando no está permitido, autorización de pastos en terrenos contaminados del vertedero de Colmenar Viejo, no estando permitido y otro sin fin de cuestiones.

De hecho la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) tiene abierta una investigación con motivo de una de las denuncias.

Desde hace un año, Ecologistas en Acción, está colaborando con el ganadero y corrobora la veracidad de sus denuncias. Ha comprobado "el mal estado de algunas explotaciones y las deplorables condiciones en las que se encuentran los animales".

La organización denunció los hechos el años pasado ante la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, pero hasta la fecha no se tiene constancia de que se haya tramitado nada. "Al contrario, según la administración las actas de inspección demuestran que todo está en perfectas condiciones, aunque nunca nos han remitido las actas", denuncian.

El mismo resultado se ha obtenido cuando han denunciado los hechos ante el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida 'Carne de la Sierra de Guadarrama', denominación con la que cuenta las explotaciones denunciadas.

A juicio de María de los Ángeles Nieto, coordinadora de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, los hechos sucedidos "son gravísimos, hay que abortarlos de forma inmediata y tomar medidas contra las personas responsables".

"Pero lo peor de esta situación es que las administraciones, con su desidia y la ocultación de las infracciones denunciadas han favorecido la impunidad de los responsables que ven en Antonio Sinis un obstáculo para conseguir su fines", ha indicado.

Por ello, la organización ecologista ha pedido protección para el ganadero y sus animales ante la Delegación del Gobierno en Madrid.