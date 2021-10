Aparece en Italia un extraño tiburón con la cara de cerdo

La costa italiana de la Isla de Elba han encontrado un extraño pez con la cara de cerdo que habita desde los 100 a 200 metros de las profundidades del mar (aunque se han registrado casos de ejemplares en profundidades de hasta 800 metros). El animal era un ejemplar de Oxynotus Centrina y comúnmente se le llama ‘Pez Cerdo’ o ‘Tiburón Cerdo’.

Lo que ha llamado poderosamente la atención es su extraña apariencia, ya que tiene el cuerpo de un tiburón pequeño, la cabeza con una nariz grande similar a la de un cerdo y emite un sonido similar al de un porcino (de ahí su nombre "tiburón cerdo"). Tiene dientes lanceolados dispuestos en varias series. Su coloración es gris oscura o parda con manchas oscuras, variando según el lugar donde habita, y presenta dos aletas dorsales con sendos aguijones, casi totalmente envueltos en la piel de las aletas.

Es un animal marino propio del mar Mediterráneo (falta en el mar Negro) y del Atlántico oriental desde las costas de Noruega hasta Sudáfrica. Suele alimentarse de crustáceos. En cuanto al tamaño, según el portal ‘nauticalnewstoday’, suele medir un metro, aunque se han hallado ejemplares de metro y medio.

El Oxynotus centrina es un tiburón (un pez escualiforme de la familia Oxynotidae) catalogado a escala internacional como especie "vulnerable" (Lista Roja de la UICN) y protegido por diversas normativas, en especial en el Mediterráneo.

Yuri Tiberto, propietario del Acuario de Elba, afirmó en medios locales italianos que el cerdo marino es un pez relativamente frecuente en aguas cercanas a esta isla italiana. Según este experto, comúnmente se le llama pez cerdo o cerdo marino no por su cara sino porque cuando sale del agua emite una especie de gruñido.

"En el mar del archipiélago toscano, tan rico en biodiversidad -agregó Tiberto- no es raro encontrar este pez, y puedo decir con seguridad que a menudo recibo informes que me hablan de peces cerdo que han terminado en locales Redes de pescadores. También intenté por un tiempo alojarlo en uno de los tanques del acuario pero pronto me di por vencido porque tenía que ver que es una especie que no se adapta al cautiverio".

Las fotos del pequeño espécimen muerto, publicadas en la página de Facebook de la aplicación Isola d'Elba, sin embargo, provocaron cientos de comentarios porque muchos usuarios al ver las imágenes pensaron que el pez había sido "capturado" mientras que en realidad solo fue retirado del mar, sin vida.