La raza pitbull es muy popular en todo el mundo y esto se debe en ocasiones a la mala prensa que reciben. Estos imponentes perros también llaman la atención por sus características físicas físicas tan peculiares: cuello y cuerpo musculoso, mandíbulas fuertes y poderosas y un tamaño medio pero imponente.

Esta raza tiene su origen en Estados Unidos aunque ha ido ganando popularidad en otros países del mundo, como por ejemplo España. Su morfología fue creada a raíz de muchos cruces de perros, por lo que a veces resulta complicado saber si un pitbull es puro o no. Además, aunque desde Mascotíssimas siempre insistimos que da igual la raza o cruce que sea el perro, para la lista de Perros Potencialmente Peligrosos sí es importante ya que la persona que quiera tener como mascota alguno de esos animales, deberá cumplir con una serie de requisitos y tener una licencia y un seguro especial.

Por este motivo hoy os enseñamos una serie de características para saber si tu pitbull es puro o no.

Cómo saber si tu pitbull es puro

-Tamaño y peso: Como sucede en la mayoría de razas de perros, el pitbull presenta un tamaño y peso diferente en función de si se trata de una hembra y un macho. Según cuenta Experto Animal: "El peso debe estar en proporción con la altura, por lo que también es muy variable en esta raza. Sin embargo, el peso de los machos suele encontrarse entre los 15,9 y 27,2 kilogramos; mientras que el peso de las hembras suele estar entre los 13,6 y 22,7 kilogramos". En lo que tiene que ver al tamaño, "existen perros pitbull de tamaños muy heterogéneos. Sin embargo, el pitbull es un perro de talla mediana".

-La cola: La raza de perro pitbull presenta la cola corta, con la base ancha y estrechándose poco a poco hasta la punta.

-La cadera: Es larga, ancha e inclinada. Esto le permitirá tener una mayor potencia en el arranque de la carrera. Sus hombros son musculosos y fuertes, con escápulas anchas y hacia abajo.

-El pecho: El pecho del Pitbull, denominado tórax, ha de ser pronunciado y amplio, muy definido y homogéneo en tamaño con el resto del cuerpo. Dispone de un lomo fuerte, un costillar muy marcado y unas patas muy fibrosas con los dedos arqueados. Algunos Pitbull desarrollan en exceso el tórax haciendo que no terminen de encajar con los estándares. A estos se les considera cruces de Pitbull sin categorizar.

-La cabeza: Es otra de las características de un pitbull para saber si es puro o no. Según cuenta Experto Animal: "La cabeza del pitbull es larga, ancha y poderosa, pero no debe ser desproporcionada con relación al cuerpo. Vista de frente tiene la forma de un trapecio invertido, es decir que es como un triángulo invertido". También nos dicen lo siguiente:"Las mejillas son abultadas y sobresalen de este trapecio imaginario. El stop es moderadamente definido, y los ojos tienen una ubicación baja en el cráneo. Los ojos del pitbull pueden ser de cualquier color excepto celeste. Las orejas son en forma de rosa o semierectas, y su inserción es alta".

-El pelo: Es corto, duro y vistoso. Puede presentar todo tipo de colores y tener manchas o no tenerlas, ser atigrado, con mezclas de colores (blancos, negros, marronez, rojizos, etc.). No obstante, lo que más se suelen dar son los tonos marrones, de mayor o menor intensidad, combinados con el blanco.

Cómo es el comportamiento de un pitbull

Tal y como explicamos en nuestro artículo "razones por las que elegir a un pitbull como compañero de vida" si buscas en google "los pitbull" a continuación aparecerán las búsquedas que suelen hacer los usuarios sobre estos animales, siendo por desgracia "los pitbull son malos" "los pitbull son agresivos por naturaleza", "los pitbull se vuelven locos", etc. Pero si vas más allá también encontrarás que "los pitbull son animales cariñosos", y os aseguramos que tienen muchas más cualidades. A pesar de lo que muchos puedan pensar, el pitbull es un animal, por lo general, dulce y cariñoso. Su agresividad y su carácter solo salen a relucir ante personas desconocidas u otras mascotas que no son de su confianza. Y además, hay que tener en cuenta que todo ello depende del adiestramiento. Es por eso que los propietarios tendrán que educarlo para una mayor socialización.