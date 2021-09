Los perros son uno de los animales más inteligentes del mundo. Acompañan a los humanos desde hace siglos y aunque son compañeros en el día a día de millones de personas, probablemente todavía no lo conocen todo sobre ellos.

Por ese motivo hoy, desde Mascotíssimas, queremos enseñaros una serie de cosas que quizá no sabías de los animales preferidos de los españoles.

Cosas que quizá no sabías de los perros

-Son capaces de entender, aprender y proteger a los suyos. Según la raza están capacitados para un tipo de inteligencia u otra. Encontramos la inteligencia instintiva en perros como los de presa que mide su nivel de inteligencia según la valía que tenga a la hora de vigilar y defender al ganado, o la inteligencia adaptativa. Esta hace alusión a la capacidad del animal de aprender cosas nuevas por sus propias vivencias y por las experiencias anteriores al realizar dichas acciones.También encontramos la inteligencia según la capacidad del perro para acatar órdenes y ser obediente.

-Son los únicos animales capaces de interpretar y conocer el estado de ánimo y los pensamientos del ser humano tan solo leyendo su rostro. Aquí os dejamos una lista de las razas de perros más inteligentes.

-Nacen sordos y ciegos.

-Son capaces de entender hasta 250 palabras.

-La nariz de los perros puede llegar a tener hasta 300 millones de receptores olfativos.

-Aunque no lo parezca, sí tienen una percepción del tiempo, y pueden percibir lapsos de tiempo de hasta 4 horas.

-No todos los perros ladran. Si buscas en google sobre esta raza también conocida como perro del congo, verás que tienen la característica única de no ladrar, y en su lugar emiten un curioso sonido al estilo del Canto tirolés. Esto supone que sea una raza muy especial dentro del mundo animal. Es muy peculiar porque también se lavan a sí mismo como los gatos y no tienen el típico olor de los perros.

-Todos los perros, sin importar su edad, sueñan, aunque debes saber que los perros en edad adulta son los que más sueños tienen.

-Son capaces de sentir celos cuando ven a sus dueños con otros animales o personas.

-Sudan por las patas.

-La nariz del perro está húmeda, porque así puede absorber mejor los químicos aromáticos del ambiente.

-Su sentido del olfato es de 1.000 a 10 millones de veces mejor que el nuestro.

-Las papilas gustativas de los perros varían de 1,700 a 2,000 versus las casi 10,000 papilas gustativas que tenemos los humanos.

-Los perros duermen en muchas ocasiones haciendo una rosquita para regular su temperatura, y protegerse de ataques.