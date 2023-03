Eugenia Martínez de Irujo devastada por la muerte de su extravagante mascota

Eugenia Martínez de Irujo ha preocupado a sus seguidores en las redes sociales tras publicar varias imágenes de su extravagante mascota recién fallecida: "Sin embargo para mí desde anoche es un día oscuro y tremendamente triste por que se me ha ido Pincho🐷💔al que pinté con alas hace años por lo bueno que era y que hoy estará volando muy alto… Quiero recordarte mi Pinchito haciéndome esos ruiditos de alegría al verme, juagando en el jardín, dándote tus buenos baños y sobre todo dándote todo los mimos del mundo que tanto te gustaban… Pinchito nunca te olvidaré y siempre estarás conmigo en mi corazón, Lo mejor que hice fue adoptarte por todo lo que me has dado. Llevamos tiempo luchando con tú enfermedad y desgraciadamente no ha sido posible mi niño guapo… Me dejas desolada pero ahora ya podrás descansar tranquilo mi Pinchito. Te quiero" decía la aristócrata.

A pesar de que muchas personas puedan tener como mascota un perro o un gato, lo cierto es que ella había adoptado a un enorme cerdo llamado Bacon al que además trataba como si fuera un pequeño animalito doméstico. Muchos amigos la han apoyado a través de bonitos mensajes en las redes sociales donde entienden cuánto amaba a su mascota aunque muchos no lo lleguen a entender: "Quizá no todo el mundo entienda este duelo. Qué sabe nadieeeeeee.... Lo siento, Eugenia. Y no es una frase hecha".

Fue el pasado mes de febrero cuando confesó a sus seguidores que el animal tenía neumonía, aunque pensaba que se recuperaría. Eugenia es una gran amante de los animales y así lo ha ido demostrando a través de numerosas publicaciones. Ahora, le queda afrontar el duelo y seguir adelante sin su enorme mascota.

