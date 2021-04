Galgos del Sur alerta del "abandono masivo" de galgos tras rescatar a 31 perros en una semana

La Asociación Protectora de Animales Galgos del Sur ha alertado este lunes del "abandono masivo" de galgos que se está produciendo en Córdoba, pues, "en solo una semana", ha rescatado a 31 perros "desechados por los galgueros por no ser útiles ya para la caza", de los cuales "27 eran de raza galgo".

De esta forma y según ha informado Galgos del Sur, en lo que va 2021 esta protectora ya ha "rescatado más de 150 perros desechados por galgueros y cazadores", con la previsión de que este año superarán por primera vez los 400 galgos rescatados.

Ello evidencia que "el abandono de galgos, lejos de disminuir, no hace más que aumentar", ya que este hecho "no se limita solo a la temporada de caza", ya que "durante todo el año" Galgos del Sur está rescatando galgos y la mayoría de ellos "han sido desechados por los propios galgueros, que se ponen en contacto con Galgos del Sur para entregárselos, con la amenaza de que pueden sufrir un destino peor, como la muerte", la protectora no se hace cargo de los animales.