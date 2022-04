Impactante imagen de un refugio de animales: así amanecen muchos perros abandonados en su primera noche

Probablemente la imagen que acabas de ver te ha llamado mucho la atención. Pocas veces se habla de cómo pasan los animales abandonados su primera noche solos en un refugio o acompañados de otros animales que nunca han visto antes.

Esta impactante imagen pertenece a un perro que fue dejado en un refugio después de haber estado en una familia "feliz", tranquila y con una cama donde dormir. La persona que compartió esta imagen en las redes sociales asegura que "esto es diarrea por tener malestar estomacal. ¿Alguna vez has estado tan ansioso hasta el punto de enfermarte del estómago? Este es un sentimiento de 24 horas al día, 7 días a la semana para un perro que ha sido entregado. “¿Dónde está mi familia?” “¿Por qué estoy en una jaula?” “¿Por qué todos estos perros me ladran?” Imagina que un día te sacan de tu lujosa vida y te encarcelan sin razón, para no volver a ver a tu familia nunca más".

El usuario Antemio Maya Pindter, presidente de "Protección del Perro Callejero A.C" confirma lo que se ve en esta imagen: "los albergues, incluyendo el mío, son lugares donde el perro que llega no es bienvenido por parte de los demás perros o gatos, y esto hace que las primeras semanas y hasta meses esté esperando que vayan por él. Cada vez que tocan la puerta del albergue el perro siente que ya van por él su familia humana. Dejan de comer un tiempo por el estrés terrible que viven al estar en un lugar que no conocen, con gente extraña, con perros que lo asedian, y él sigue esperando a un familiar humano que seguramente llegará en cualquier momento. Al dejar de comer, se debilitan, se enferman, y si el albergue lo único que tiene es buena voluntad y mucho amor pero no medios económicos para llevarlo y pagar inclusive hospitalización el perro puede morir de tristeza".

Un 20% de los perros entregados en un refugio no logran salir

Cerca del 20 % de los perros recogidos por las protectoras cada año y el 15 % de los gatos no encuentran adoptantes, según alerta el último estudio sobre el abandono y la adopción de animales en España de la Fundación Affinity.

Una mascota es un compromiso para toda la vida y desde el primer momento que decides adoptarlo o comprarlo, debes entender que tendrás que cuidarlo de manera económica, física y emocionalmente.