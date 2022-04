Un niño deja a su perro en el albergue para que su padre no le pegue y le sigue enviando cartas con dinero

No hay nada más difícil que tomar la decisión de tener que dejar a tu perro en un albergue y más duele aún saber que es por su propio bien. Esta decisión la debería tomar un adulto, pero fue un niño quien decidió dejar a su perro Simón en un albergue para que su padre dejara de pegarle.

Esta historia tuvo lugar en Ciudad de México en el año 2020 pero ahora se ha viralizado en las redes sociales y el motivo es evidente. La carta del niño ha conseguido emocionar a miles de internautas que han compartido la historia.

Este pequeño escribió una carta que decía lo siguiente: "Te dejo a Simón. Es mi perro, no quiero que mi papá le pegue. Llora mucho porque no hay comida. Te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen porque mi papá le pega mucho. Simón come mucho". Sus faltas de ortografía enamoran.

Pero lo que sin lugar a dudas emociona aún más, es el final de la carta: "no se lo lleven. Cuando crezca vengo por Simón".

Una historia viral

Esta historia se hizo tan viral en México, que la asociación que lo acogió decidió quedárselo sin darlo en adopción y alimentar al cachorro hasta que se hiciera adulto y meses después enseñaron al precioso perro y su estupenda forma física.

El niño no dejó de escribir a su perro y en una carta le envía sus ahorros para pagar la comida de su mascota. Su carta decía así: "Hola Simón, no puedo verte por el Covid. Mi papá no me deja salir. Te mando tu comida y tres pesos. Mi papá no tiene trabajo. Pórtate bien, te extraño".

Pero la bondad de este niño se mantiene intacta incluso meses después al volver a escribir a Simón: “Simón te extraño. Me dijeron que te llevaron al veterinario, te dejo 3 pesos para tus tortillas”.