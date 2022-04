Una niña termina en urgencias tras comer "ternera" y su madre queda impactada al descubrir lo que tenía en su interior

Tras varias horas en el hospital con diferentes exámenes médicos, el personal de salud no podía creer lo que habían encontrado en el organismo de la niña. La pequeña tenía un microchip localizador de perros en su estómago, por lo que se deducía que la comida del puesto callejero no ofrecía ternera si no carne de perro (que además sería una mascota de alguna persona).

La menor tuvo que ser sometida con urgencia a una operación para extraer el microchip del perro.