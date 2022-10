Kukur Tihar, el adorable festival para homenajear a los perros en Nepal

Nepal es un país donde casi cada mes del año (exceptuando julio y agosto) hacen deferentes festividades relacionadas con la religión, las costumbres, los deportes o incluso los animales. Quizás por ese motivo Nepal sea considerada "tierra de los festivales" puesto que ya sea en una comunidad u otra, siempre hay algo que celebrar.

Las calles se visten de color para hacer los homenajes y hay uno de ellos cuyos protagonistas son los animales, especialmente las vacas o los perros. Este festival se llama Tihar y es el segundo más importante de Nepal que se celebra durante cinco días en todo el país por los hindúes.

Lo bonito de Tihar es que se observan luce en todo el país además de velas o faroles encendidos, dando color a cada rincón de la ciudad donde se esté celebrando. Tihar también es conocido como Deepawali o Diwali en el cinturón Terai de Nepal.

4 días para homenajear a los animales

Durante estos 4 días rezan, alimentan y agradecen a diferentes animales. El primer día es Kaag Tihar y la gente reza cuervos y los alimenta en este mismo día. El festival dura 5 días, pero el último de ellos se homenajea a un familiar.

El segundo día es Kukkur (perro) Tihar cuando se reza y agradece a los perros por su lealtad y dedicación hacia el ser humano y el tercer día es uno de los días más importantes conocidos como Gai Tihar y Laxmi puja. Laxmi puja es uno de los festivales de Nepal, ya que se celebra en todas partes del país.

Las vacas son adoradas durante el día, mientras que la diosa Laxmi, también conocida como la diosa de la riqueza y la próspera, es adorada durante la noche. Desde este mismo día, puede observar impresionantes programas musicales en las calles locales conocidas como Deusi y Bhailo.

El cuarto día es la puja de Govardhan, donde se hace y se adora una montaña con forma de estiércol de vaca. El último día de Tihar es Bhai Tika, donde las hermanas ponen el tika en la frente de su hermano y les agradecen por todo el amor, apoyo, cuidado y protección que van a proporcionar para toda la vida.

¿Por qué empezó a celebrarse este festival?

Tal y como cuenta la revista Muy interesante, hay una leyenda donde el príncipe Yudhisthira murió y ascendió al cielo con su perro. En las puertas celestiales les esperaba Indra, Dios de los cielos, según su cultura, y este le pidió al príncipe que abandonara a su fiel amigo antes de entrar. El príncipe se negó rotundamente e incluso aclaró que estaba dispuesto a quedarse fuera del paraíso si su amigo no entraba con él. Contaba que si el can no le había abandonado en sus peores momentos, sería traición abandonarle ahora. Este razonamiento sorprendió y convenció a Indra, que dejó pasar a ambos e incluso convirtió en Dios al perro.