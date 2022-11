La soprano linense Elena Greandia lanza un podcast sobre animales: Mascotaverso_Radio

La acreditada soprano Elena Mejías Martín (Elena Greandia), natural de La Línea y residente en Valencia, ha puesto en marcha un podcats, Mascotaverso_Radio, al que se puede acceder a través de Spotify, dedicado íntegramente al mundo animal. Una oferta que lleva apenas dos meses en marcha pero que está teniendo una excelente acogida como demuestran las estadísticas.

Este programa tiene un formato muy definido. Una introducción a modo de historia con datos curiosos sobre, por ejemplo, el efecto que la música produce en los animales. Y más tarde una entrevista con personas con un perfil de lo más variado a testimonios de voluntarios en refugios o personas anónimas comprometidas que aman los animales.

Entre las voces que ya se pueden escuchar en los programas almacenados destacan el acreditado etólogo David Nieto Maceín, experto en el mundo de los lobos, la psicóloga canina venezolana Katty López o Carola Cat-sistter, pionera en este tipo de actividades.

“Después de dos años muy duros por las causas que todos conocemos, empecé, como todos, a replantearme cosas”, explica Elena Greandia. “A lo largo de 2020 tuvimos que cancelar conciertos y, por desgracia, disfrutamos de mucho tiempo libre”.

“En vista de que no podía cantar, decidí emplear mi tiempo en volcarme en mi otra pasión, los animales y me formé para poder entender el mundo animal y aprender”, abunda. “Mi marido me propuso la idea de hacer algo que relacionase música y mascotas, una cosa llevó a la otra y nació Mascotaverso_Radio, un podcats que une a la gente a través del amor y el respeto que sentimos hacia los animales y la naturaleza”.

“Es un proyecto que hacemos en familia, mi hijo Juan Pedro Mendoza se encarga de la parte técnico-creativa del podcats y emitimos un programa por semana, que está a disposición de los oyentes cada martes”, detalla. “La idea es dar voz a todo aquel que quiera participar y aportar su experiencia ya sea como profesional o amante de las mascotas”.

“La conclusión de todo esto es que en la vida hay que hacer todo aquello que uno pueda dentro de sus posibilidades, si alguien hace tres años atrás me dice que hoy estaría haciendo un podcats sobre música y mascotas, hubiese creído que era una broma, pero el aprendizaje es que hay que dejarse llevar y lanzarse a nuevos retos”, finaliza Elena Greandia.

Los interesados en acceder a todos los capítulos de esta primera temporada pueden hacerlo a través de este enlace: https://open.spotify.com/show/3wsd6n8dZXR0DA2lgp5xu4?si=6ruSNNZLRtmRMOHls87Leg&utm_source=whatsapp&nd=1