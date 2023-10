"Maltratar a un perro para ser infuencer": el vídeo de un chihuahua que divide las redes

Cada vez son más las personas que utilizan las redes sociales para enseñar su día a día, mostrar a sus amigos, familiares y mascotas. Algunos de hecho se han convertido en grandes influencers gracias a las habilidades o personalidad de sus animales, pero no todos los vídos son divertidos o aceptados por los internautas. El @ninjaskadi quien con sus más de 280.000 seguidores en Instagram se encarga de "luchar para un mejor entendimiento y respeto de los perros y animales" ha evaluado el vídeo de una chica que parecía "maltratar a su perro para ser influencer".

El título de su vídeo es claro "dejemos de usar los chihuahuas como juguetes" y en él explica cómo esta raza es posiblemente una de las que más sufre "nuestra estuìdez humana". La dueña parece estar grabando el momento que baña a su chihuahua con un foco de luz, algo que a priori debe molestar al animal.

El influencer considera que la "inteligencia y empatía de la dueña es limitada". Después también graba el momento en que lo cuelga "como si fuera un jamón ibérico", algo que le parece completamente "vergonzoso". Además, corta las uñas de su perro cuando está en movimiento y esto podría ser peligroso puesto que podría cortarle demás la uña llegando al nervio.

En el vídeo se aprecia que el animal está nervioso y se pone a temblar y "lo que hace su brillante dueño es darle un tranquilizante que puede tranquilizar su cuerpo mientras que su cerebro sigue en agonía".

Además, considera que "este tipo de personas es el claro ejemplo para los que ser influencer es lo más importante y como no tiene ningún talento o creatividad usarán a su perro de todas las formas posibles". La cuenta en concreto tiene más de 6 millones de seguidores en Tik Tok y las redes sociales se han dividido

Redes divididas

Los comentarios de los usuarios están repartidos entre los que apoyan a @ninjaskadi y los que consideran que su vídeo exagera la situación: "Hay muchos influencers con chihuahuas, siento que se aprovechan del temperamento de sus perritos para ganar más seguidores, no les importa como se sienten los perros, los molestan y hacen cosas para incomodarlos", "Creo exageras en tus comentarios! en el video se ve que ella tiene muchos cuidados al baañar a su perro y lo del medicamento lo recomiendan los veterinarios para que el animal este calmo en su baño! El como corta sus uñas colgando al perro de esa manera es una tecnica cuando el animal no se deja cortar las uñas, que tambien recomiendan veterinarios, y no digas un acto vergonzoso porque el animal no sabe de ese sentiemiento el solo sabe que esta con su mama en su baño! ahi se ve que tiene mucho cuidado y claro el video esta en tiempo rapido osea el medicamento que le da quizas si espero a que haga efecto! Esta bien tu advertencia pero ella tiene mucho cuidado aseando a su mascota...".

