Una mujer se casa con su gata para evitar que las separen

Deborah Hodge tenía claro que haría cualquier cosa para evitar que la separasen de su mascota, una gatita de 5 años de edad con la que llevaba viviendo junto a otras tres mascotas hasta que los propietarios de la casa donde vivía en Londres le obligaron a deshacerse de los animales. Esta mujer que por el momento tenía 49 años de edad intentó que no la separaran de su gata e incluso decidió contraer matrimonio con su gata India para hacerles entender que ella no es una simple mascota.

Tal y como contó el medio de comunicación South West News, para Deborah su gata India era fundamental: "lo más importante en mi vida después de mis hijos... Al casarme con India, necesito que los futuros propietarios sepan que venimos como en un paquete y no podemos separarnos bajo ninguna circunstancia".

Así decidió casarse el 19 de abril de 2022 en una ceremonia civil: "No tenía nada que perder y mucho que ganar… ¡Así que me casé con mi gata! Recité votos afirmando que ningún hombre jamás me separará a mí y a India. No puedo estar sin India. Ella es realmente amigable y sorprendente… es fundamentalmente lo más importante en mi vida después de mis hijos”, afirmó.

Muchas personas se separan de sus mascotas por el alquiler

Por desgracia, el caso de Deborah no es el único. Son multitud de personas que deben elegir entre vivir en un piso de alquiler sin sus mascotas o bien buscar un alquiler "pet friendly". Algunos consideraron que Deborah hizo lo correcto mientras otros piensan que es tan solo una simple mascota y "casarse" con ella es completamente inútil.