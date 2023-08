"Aquel día que ya no estés": el triste pero real vídeo para aquellas personas que han perdido a su perro

Perder a una mascota es probablemente uno de los momentos más duros que han vivido, están viviendo o vivirán aquellas personas que han compartido parte de su vida con un amigo peludo. Los animales de compañía, especialmente perros y gatos, se encargan de demostrar todo el amor y cariño que son capaces de dar.

Ellos nos acompañan en nuestros buenos y malos momentos. Nos miran de una forma que incluso hace que nos planteaemos la posibilidad de que realmente entienden lo que estamos diciendo o sintiendo. Nos esperan en casa y cada recibimiento es especial.

Pero cuando mueren, el vacío que dejan es indescriptible. Eso lo sabe bien el creador de contenido @ninjaskadi quien con sus más de 270.000 seguidores en Instagram se encarga de "luchar para un mejor entendimiento y respeto de los perros y animales".

Uno de sus vídeos más populares ha sido "Aquel día que ya no estés" dedicado a "todos aquellos que han perdido una mascota, un perro, un gato, un mejor amigo, a todos aquellos que se han sentido aislado, incomprendido, triste, enfadado y desmotivado, ese vídeo es para ustedes".

El vídeo en cuestión muestra cómo será la vida cuando su border collie no esté con él: "un día voy a volver a casa, abriré la puerta y tú no estarás. No estarás aquí llena de felicidad por verme, recibirme y abrazarme". Las imágenes son de lo más enternecedoras y muestran la dura realidad de la muerte de tu mascota: "todavía estarán tus juguetes (...) tus cuencos de agua y comida, tus botes de champú en el baño, tu correa, tu camita, todo. No sabré qué hacer con tus cosas y aunque lo supiera me sería demasiado difícil moverlas porque todavía no me creeré que te has ido, que me has dejado, que te has muerto".

Pero el final enternece aun más a los usuarios cuando muestra las últimas imágenes de Tina, otra de las mascotas que tuvo este usuario y que se fue demasiado pronto. Las redes han alabado el vídeo y han agradecido la visibilización que ha dado sobre la muerte de tu mascota: "Gracias 🙏 así me sentí. Mi dolor era muy grande y la gente me decía que estaba exagerando" decía una usuaria.

"Que cierto lo de pensar en esos momentos en que preferí mirar un móvil, salir de fiesta o dormir un poco más en vez de estar con mi pequeña. Lo que daría ahora por verla cinco minutos y saber que está bien" decía otra usuaria.