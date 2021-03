Las mejores correas para perros: qué tener en cuenta a la hora de elegir la más adecuada

Todos los que tenemos perros sabemos que cuando estamos en casa y cogemos la correa, nuestros peludos se acercan a la puerta porque ya saben lo que significa eso, ¡vamos a la calle!

Para ellos es el mejor momento del día, y para ayudarles a disfrutar, tenemos que tener en cuenta una serie de elementos fundamentales como la correa o el collar. Algunos expertos indican que las mejores correas son las extensibles porque da más libertad y es más cómoda tanto para el perro como para el humano. Otros, sin embargo, piensan que las mejores correas son las cortas, ya que ayudan a tener más control sobre tu perro y evita los tirones.

Tenemos que tener claro que no todos los perros son iguales, por lo que la misma correa no les puede venir bien a todos y incluso no podemos usar la misma correa durante toda la vida de nuestra mascota, ya que un cachorro tiene diferentes necesidades que un perro adulto. Existen diferentes tipos de correas y hoy os las vamos a enseñar en nuestra sección.

Factores para elegir una correa

Tamaño de la mascota: Es fundamental conocer cuánto pesa y qué altura tiene para elegir una buena correa. No podemos usar la misma para un Yorkshire que para un Gran danés. Uso: Antes de comprar ninguna correa es importante saber para qué se va a usar. Si queremos adiestrarlo, dar largos paseos, etc. Comportamiento del animal: Los perros son como las personas y cada uno tiene su personalidad. Si el perro es tranquilo, obediente y fácil de "manejar" habrá muchas más posibilidades de correas, pero si el perro es agresivo o pierde el control fácilmente, tendremos que buscar opciones más concretas.

Hoy, en Mascotíssimas os traemos diferentes opciones para que podáis elegir las correas y que más le van a tu mascota:

-Correa extensible: Es una correa de cordón, que dependiendo del material con el que esté hecha (aconsejan Nylon) asegura una alta resistencia y una alta calidad (según la marca). Pueden aguantar el peso de hasta 50 kilos y si la empuñadura es ergonómica y antideslizante no permitirá que tu mano se resbale. Hay correas de 5 o 10 metros y suelen tener un botón muy cómodo para poder frenar al perro.

-Cuero: Llaman la atención por su diseño agradable y elegante, pero también porque son muy duraderas gracias a este material. Es recomendable para perros grandes o difíciles.

-Nylon: Es la más usada de todas para los paseos y entrenamientos básicos, ya que es un material ligero para los cachorros pero rígido para controlar a un perro adulto.

-Adiestramiento o antitirones: Deben ser muy cortas y resistentes para poder tener el control del perro. Suele usarse cuando son cachorros o bien cuando la mascota ha llegado a nuestras vidas para que empiece a acostumbrarse. Dependiendo de la fuerza que tenga el animal se puede elegir un material u otro (nylon, cuero...) -Metálicas: Hay perros que piensan que la correa es un juguete y tienen la manía de morderlas, sobre todo los cachorros, por eso existen este tipo de correas que harán que se les quite esa esta mala costumbre.

