Muere “Carapapa” la perra de Dani Rovira: el actor se despide de ella con una emotiva carta

El actor Dani Rovira está pasando por uno de los momentos más duros de su vida al haberse tenido que despedir de su mascota, a quien llamaba cariñosamente “carapapa”.

El andaluz, que tiene su propia fundación Ochotumbao junto a su ex novia y actriz Clara Lago, es un amante de los animales y durante años ha convivido con varios de ellos, siendo su fiel mascota.

Ahora, ha tenido que decir adiós a su Carlino con el que ha vivido 12 años de aventuras y experiencias. Así se empezaba a través de su perfil de Instagram: “ No me acuerdo de mi vida sin ti, amor mío. Tendré que volver a aprender a SER sin ti. Lo has luchado hasta donde has podido. Pero hoy ha tocado decirte adiós. No imaginaba que un adiós pudiese ser tan bonito y a la vez tan doloroso. Has sido el regalo más bonito que me ha dado la vida. Tengo el alma en mil pedazos. Mi compañera, mi amor, mi toma de tierra. Nunca podré agradecerte el amor que me has dado a mí y a tanta gente. Te has ido tranquila, en casa, con tu cabecita junto a la mía, sin protestar, aceptando que ya llegaba el final. Recuerdo hace casi 12 años cuando llegaste a casa y desde ese día, ya no fui el mismo. He conocido el amor incondicional contigo. Soy mejor persona desde que llegaste a mi vida. Te amo, mi pequeña yunque”.

Dani Rovira también ha tenido una mención especial para otra de sus mascotas fallecidas: “Dile a Buyito, si le ves, que cuide de ti, y que también le echo de menos. Si soy más humano ha sido gracias a ti. Y gracias a ti, pude abrir la puerta de mi amor por todos los animales. Espero haber estado a la altura de ti, el ser vivo más especial que jamás he conocido. Mi amor, duele, duele tanto que no hay consuelo. Descansa…ojalá donde estés, todo esté lleno de flores, para que tengas todo el tiempo para olerlas. Porque la vida va de eso. Gracias por enseñarme tanto. Gracias a todos los que la habéis querido tanto. Mi vida, mi amor, mi compañera. Te AMARÉ siempre”.