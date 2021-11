Pagan más de 20.000 euros por un perro abandonado en una subasta en China

¿Quién podría imaginar que alguien podría pagar hasta 23.000€ por un perro que, además, fue abandonado por su dueño?

Esta es la historia de "Deng Deng", un perro de la raza Shiba inu cuyo dueño lo abandonó en un centro de adiestramiento de mascotas en Pekín hace siete años. Curiosamente, había dejado pagado un año entero de cuotas para (al parecer) asegurarse que su mascota recibiría una buena educación, pero tras finalizar ese periodo de tiempo, nunca volvió.

El animal siguió estando al cuidado del centro de adiestramiento hasta que un tribunal le obligó a acudir a dicho centro y a pagar las cantidades adeudadas de las personas que lo habían estado cuidando, pero ni aun así apareció.

Tal y como cuenta el diario hongkonés South China Morning Post, Deng Deng se volvió viral después de que sus cuidadores le abriesen una cuenta en Weibo, el equivalente chino de Twitter, en la que escribieron en su nombre: "He estado esperando siete años a mi dueño. Era un perrito pequeño y ahora he crecido y ya soy adulto. Me siento solo, y quiero encontrar una casa. Me gusta comer, estoy sano y soy obediente. ¿Hay alguien bondadoso que quiera ser mi nuevo dueño?", decía el mensaje.

Lo que más llamó la atención de los internautas chinos es que el perro se había subastado bajo la categoría de "bienes muebles" que se utiliza para otras cosas como coches, joyas o libros. Muchas personas acabaron enamorados de los encantos de este Shiba inu.

Aunque el precio inicial fue de 500 yuanes (lo que viene siendo unos 75€ aproximadamente), se prolongó hasta cinco horas más de lo previsto debido al gran interés que suscitó el perro, atrayendo así hasta 480 postores y más de 100.000 personas que siguieron su emisión en directo a través de internet.

Finalmente, tras 29 horas de puja el perro fue vendido por más de 160.000 yuanes (unos 21900 euros) y los usuarios desean que "ojalá sea feliz y que su nuevo dueño lo quiera mucho".

Deng Deng the dog goes viral after being put up for auction by Beijing local court. (He was listed under the 'movable property' section!) Read: https://t.co/IKSu2nCsds pic.twitter.com/K6QEmwE3ty