¿Pueden los gatos comer uvas?

Probablemente hayas oído que las uvas y las pasas son peligrosas para los perros. Puede parecer extraño, pero los veterinarios no están completamente seguros de por qué las uvas son tan tóxicas para los gatos y probablemente también para los perros.

¿Son las uvas venenosas para los gatos?

Debido a que se desconoce la dosis tóxica y se ha demostrado que la sensibilidad varía en cada animal, se recomienda evitar alimentar a las mascotas con productos de uva o pasas. No vale la pena arriesgar la vida de tu mejor amigo felino.

Los investigadores sospechan que el salicilato (como en la aspirina) o una micotoxina producida por moho u hongos podrían ser los culpables. Incluso pequeñas cantidades de uvas con o sin semillas, pasas, aceite de uva y grosellas pueden causar insuficiencia renal en algunos gatos.

¿Por qué un gato comería uvas?

Si lo piensas bien, las uvas tienen el tamaño de un juguete y son fáciles de morder. Las uvas a menudo se dejan en un recipiente de mesa donde las mascotas puedan alcanzarlas. Los tallos de las uvas también tienen una interesante textura parecida a una barra.

Si bien los gatos no pueden saborear la dulzura de las uvas, pueden masticar y tragar cosas inusuales por aburrimiento o curiosidad. Incluso podrías haber dejado caer una uva y luego comenzar a tirarla para que tu gato la golpeara, ya que ya no te la vas a comer. Es mejor no tentar a un gato curioso, así que mantén las uvas fuera de su alcance.

Debido a que las uvas y las pasas son un regalo frecuente que se les ofrece a los niños porque son dulces, saludables y fáciles de comer, hay que asegurarse de decirles que no deben compartirlas con perros o gatos.

¿Son las uvas y las pasas seguras para los gatos si se cocinan?

Las uvas y las pasas son tóxicas incluso si se cocinan. El condimento de uva y las uvas asadas a veces se sirven en platos de carne, así que piénsalo dos veces antes de ofrecerle a su mascota las sobras del restaurante, que puedan contener restos de una salsa de frutas.

Los productos de uva, como la mermelada y el zumo, también se incluyen en muchas recetas diferentes y que quizás no se nos haya ocurrido que deberían estar alejadas de nuestras mascotas.

¿Saben los animales por instinto que puede ser peligroso para ellos?

A medida que aprendemos más y más sobre la salud de las mascotas, queda muy claro que debemos desacreditar el mito de que los animales siempre, de alguna manera, 'saben' instintivamente lo que es bueno o malo para ellos.

Al igual que los humanos, las mascotas son criaturas curiosas con gustos individuales y pueden mordisquear cosas para descubrir más sobre ellas. A veces todos dejamos que nuestro olfato y nuestras papilas gustativas nos lleven a experimentar con cosas que no necesariamente son saludables para nosotros.

¿Qué síntomas presenta una insuficiencia renal causada por uvas en los gatos?

Los primeros signos de un problema renal en un gato incluyen vómitos, que progresan a letargo y falta de apetito y posiblemente diarrea en aproximadamente de 12 a 24 horas. Los signos de daño renal agudo incluyen dolor abdominal y sed y micción excesivas. Si los riñones fallan, la mascota dejará de producir orina.

¿Qué debo hacer si descubro que mi gato ha comido uvas, pasas o grosellas?

Habría que intentar determinar cuántas piezas de fruta pudo haber comido el animal y llamar inmediatamente al veterinario.

Lo más probable es que el veterinario intente bloquear la absorción del veneno haciendo que el gato vomite la fruta y administrarle un tratamiento para eliminar las toxinas del cuerpo y apoyar la función renal.