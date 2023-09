"Razas recomendadas para tu primer perro": la visión de este educador canino te hará cambiar de opinión

Estaremos de acuerdo que tener un perro como mascota es una de las mejores decisiones que se pueden tomar. La ciencia ha demostrado a través de numerosos estudios que estos animales aportan numerosos beneficios a la salud de las personas. No solo dan compañía si no que también ayudan a disminuir los niveles de estrés, ansiedad, ayuda a socializar con otras personas y un largo etcétera.

Si estás pensando tener tu primer perro, desde Mascotíssimas estamos seguros que cualquier can (independientemente de la raza que sea) te va a dar todo el cariño que necesitas y será tu fiel compañero de cuatro patas. Cuando una persona quiere tener un perro a veces busca cierta características físicas (tamaño, tipo de pelaje, etc) o bien el tipo de personalidad (que sean tranquilos, activos, obedientes, etc).

Pero un vídeo de Tik Tok difundido por el educador canino Dani Pardos te puede hacer cambiar de opinión respecto a la visión de "las razas de perros recomendadas". El vídeo comienza con una voz en off que anuncia: "Qué raza recomendaría para vuestro primer perro" y el educador lo tiene claro: "no eligiría ninguna, dejando también claro que el mejor consejo que puede dar es "que lo adopte". Dani piensa que es fundamental conocer lo que es "un perro" y la implicación que esto conlleva.

Motivos por los que adoptar un perro adulto

Dani Pardos considera que elegir un perro que ya haya pasado su adolescencia hará más fácil la convivencia y la adaptación a su nueva familia, evitando así las complicaciones que pueden dar los cachorros (educación, evitar que haga sus necesidades dentro de casa, etc).

Tener un perro exige mucha responsabilidad y tiempo, llegando a cambiar los planes de vida. A pesar de no dejar claro qué tipo de raza podría llegar a recomendar, enfoca a su border collie e insinúa que lo que para unos puede ser una raza maravillosa, para otros puede llegar a ser una pesadilla, probablemente porque el border collie es un animal extremadamente inteligente y necesita mucha actividad, algo que quizás no es compatible con personas más tranquilas o que no salen mucho de su hogar.