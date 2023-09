La tierna reacción de una concursante de Gran Hermano al ver a su perro en la casa: "si reacciona queda eliminada"

Imagina estar durante semanas e incluso meses sin poder ver a tu perro y de repente aparece por la cocina de la casa donde estás viviendo pero no puedes reaccionar ante su presencia o si no quedas eliminada del juego.

Esto es lo que le ha pasado a una concursante de Gran Hermano de Holanda que tenía que realizar una prueba junto a sus compañeros en la que ninguno podía moverse del lugar donde se encontraban. Pero Gran Hermano quiso poner a prueba a esta chica y decidió introducir a su mascota en la casa para ver cómo reaccionaba y el vídeo se ha viralizado rápidamente en las redes sociales.

Tal y como se aprecia en dicho vídeo, todos los concursantes permanecen inmóviles hasta que la joven ve que algo se acerca y al girar la cabeza y ver que es su perro, se echa las manos a la cabeza pero recuerda que no puede reaccionar.

Acto seguido, se pone las manos en la cara y empieza a llorar. El perro se acerca y la olfatea tranquilamente, pero al ver que ella no reacciona, sigue su camino y sale de la cocina. Este gesto ha enternecido mucho a los usuarios de la red social Instagram, donde algunos opinan incluso que ha sido una prueba muy cruel y que "Me voy eliminada si o si… el perrito no entiende que está participando en un programa", "Los productores unos completos insensibles, el perro no entiende porque la dueña no le hace caso y puede generarle estrés entre otras cosas. Fatal me parece", "Yo abrazo a mi perro y a los productores les meto una demanda que flipan en colores el estrés de mi perro no tiene precio pero por favor", "Muy mal!!!! Pobre animal. Y pobrecita ella. Resistir-se a acariciar y hablar con su animal. Si entra mi perro me tira al suelo a lametazos", decían algunos de los comentarios más destacados.

