Requisitos para viajar con tu mascota en avión a España u otros países

Cómo viajar a otros países no miembros de la Unión Europea

Si tu destino no entra en los anteriores apartados y es un país tercero, deberás informarte en la Embajada, Consulado o página web del Ministerio responsable del país los requisitos que piden. Es fundamental obtener la información necesaria semanas antes del inicio del viaje puesto que si no se cuenta con los requisitos necesarios, la mascota no podrá viajar.

Para volver a España después de visitar a uno de los países que no son miembros de la Unión Europea, deberá hacerlo, tal y como informa la web del Gobierno, a través de uno de los Puntos de Entrada (3 de diciembre 2021) de viajeros designados, y declarar al Resguardo Fiscal de la Guardia Civil que viaja con un animal de compañía, presentando la documentación del mismo.

Para más información, puedes acceder a través de este enlace.