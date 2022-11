Un hombre decide llevar a los perros que nadie quiere a su refugio y ya tiene más de 700

Aunque exista un debate sobre el espacio que necesita un perro a la hora de convivir con una persona en un hogar (algunas personas piensan que un perro no debe vivir en un piso y lo tendría que hacer en espacios abiertos y grandes como por ejemplo un campo), lo cierto es que los verdaderos amantes de los animales consideran que el espacio es lo menos importante siempre y cuando esté bien atendido, haga su deporte o salga varias veces a la calle a dar largos paseos y sobre todo... tenga amor.

Las perreras y refugios de animales de nuestro país están saturadas por la cantidad de mascotas que están buscando un hogar. De hecho, se estima que en España hay más de 8 millones de perros y más de 6 millones de gatos, una cifra que aumentó a raíz de la pandemia.

Aun así, hay personas que cada día dedican su tiempo a encontrar animales, llevarlos a un refugio y buscarles una familia que estén dispuestos a darles lo que se merecen, y el hombre del que hablamos hoy en nuestra sección de Mascotíssimas es uno de ellos.

Su nombre es Sasha Pesic y desde el año 2008 decidió dedicar su vida a los animales abandonados cuando un día regresando a su casa en Serbia encontró cuatro cachorros abandonados. La escena le marcó tanto que inició un plan para ayudarlos a pesar de que sus condiciones económicas no eran las mejores.

Con el tiempo se convirtió en uno de los principales defensores de los animales en su país. De esta manera abrió un refugio junto a otros 6 voluntarios y allí le daban un lugar donde dormir y comida a cualquier animal de cuatro patas sin discriminación alguna. Gracias a su popularidad fue recibiendo donaciones y aportes económicos desde diferentes partes del mundo y curiosamente Sasha Pesic sabe todos y cada uno de los nombres de los animales. Además los vacuna, esteriliza y les da un microchip para identificarlos (obligatorio en España para su localización en caso de pérdida).

A día de hoy este hombre, junto a sus compañeros voluntarios, han rescatado más de 1200 animales, de los cuales unos 400 han sido adoptados a lo largo del tiempo. A día de hoy cuenta con más de 750 perros que ha rescatado y la imagen se ha viralizado por ser un número muy grande.

Los dueños del terreno solicitaron su salida

Pero el camino no ha sido color de rosa y Sasha se ha tenido que enfrentar a duras situaciones que ponían en peligro la vida de sus amigos peludos. Los propietarios de los terrenos donde se encuentra el albergue solicitaron su salida pero rápidamente reunieron miles de firmas y lograron que se pudieran quedar. Aun así, el propio Pesic afirma que su refugio está abarrotado de animales pero de momento no tiene una alternativa mejor para ellos.

“El problema aquí está en el sistema y las instituciones que deberían encargarse de esto”, dijo Sasha a medios locales. “Están rotos y corrompidos y causan aún más daño en lugar de ayudar a la situación. El otro problema está en la irresponsabilidad de los dueños que no castran a sus perros y los dejan fuera cuando ya no los quieren. Las razones varían desde 'Tengo un bebé y no puedo cuidar al perro' hasta 'Ya no lo necesito'".

“Aquí hay confusión y descuido hacia los animales que causa muchos problemas de este tipo. Recibo cero asistencia del gobierno y algunos veterinarios me cobran más que los precios regulares porque creen que tengo mucho dinero de las donaciones. Estoy solo y cubro el tratamiento veterinario y todo lo necesario de donaciones y de mi propio bolsillo.”

Tal y como informa Solo perros las personas pueden visitar esta página (patreon.com/sashashelter) para convertirse en colaborador del proyecto y así ayudarlo con los grandes costos que tiene el refugio.

