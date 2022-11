Un curioso vídeo de Tik Tok podría afirmar que las mascotas fallecidas nos visitan desde el más allá

Hace tan solo unos días se celebraba en numerosos países del mundo Halloween o como lo llaman en otros países de Latinoamérica Día de Muertos, y aunque es cierto que en cada país se suele celebrar de manera distinta, México es especial.

Durante días preparan un altar para homenajear con comida, bebida, regalos y fotografías a los seres queridos que han fallecido. Si has tenido la oportunidad de ver la película Coco de Disney sabrás a lo que nos referimos. Como curiosidad, cada 27 de octubre celebran el Día de Muertos de las Mascotas, una fecha que a pesar de no ser oficial sí que es muy especial para los amantes de los animales que desean homenajear sus compañeros de vida que por desgracia hoy no están con ellos.

En Mascotíssimas ya os enseñamos los altares más emotivos y virales que dejaron este día y es inevitable que te salga alguna que otra lágrima por la mejilla al ver la cantidad de personas que se acuerdan de su compañero peludo en momentos tan especiales.

Aun así, son muchas las personas que prefieren añadir en el altar tanto a las personas como las mascotas fallecidas puesto que consideran que todos son de la familia y no debe haber distinción entre las personas y los humanos.

Pero entre estos vídeos hay uno que ha llamado especialmente la atención de los usuarios porque, a priori, parece que un pequeño perrito de la raza Pomerania llamado Nico visita a su querida Ale por Día de Muertos. El vídeo subido por la usuaria en su perfil de Tik Tok acumula más de 18 millones de visitas y en él muestra el altar que Ale preparó junto a su familia para festejar que pronto llegarían sus seres queridos del "más allá".

Curiosamente, en el vídeo cada persona fallecida tiene fotografías y su comida favorita además de una vela que les acompaña para guiarlos hasta el mundo de los vivos. Todas las velas están completamente quietas mientras iluminan el altar, pero curiosamente la vela de su mascota Nico se mueve sin parar. Es en ese momento cuando Ale piensa que su perrito está presente en ese preciso instante.

Después, la vela se vuelve a quedar quieta y Ale pregunta: "¿están con la abuela?", y aunque lo normal es pensar que nadie puede contestar a esta pregunta, la llama de la vela de su mascota vuelve a moverse como si afirmara que están juntos.