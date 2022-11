Los mejores alimentos naturales saludables para tu perro

La alimentación de una mascota es tan importante como la alimentación de los humanos ya que según los hábitos que adquiera desde cachorro podrán ser determinantes a la hora de tener una buena o mala salud el día de mañana.

Y aunque por norma general los perros suelan comer un pienso especial según sus necesidades, lo cierto es que en numerosas ocasiones las personas no pueden evitar darle los restos de la comida o de la cena. El motivo es sencillo: miran y esperan pacientemente mientras comes y es inevitable darle un trozo de tu manjar. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué alimentos son beneficiosos o perjudiciales para la salud de tu mascota?

Algunos alimentos como el chocolate es claramente perjudicial para tu mascota y lo más seguro es que este sea uno de los alimentos que la mayoría tiene en cuenta a la hora de alimentar a su canino. Hay una frase muy extendida en la que se piensa que "los perros se quedan ciegos si comen chocolate". Esto no es real, pero es cierto que es un alimento que contiene altos índices de azúcar, lo que puede derivar en una enfermedad de diabetes. Además, también tiene teobromina y la cafeína, que podría provocar vómitos, diarrea y espasmos musculares. Aun así, existe chocolate especiales para perros. Consulta a tu veterinario para que te recomiende alguno.

¿Y qué alimentos son beneficiosos para tu amigo de cuatro patas? os lo contamos hoy en Mascotíssimas gracias a una recopilación de El Español.

Alimentos naturales para tu perro

Brócoli

Esta es una verdura muy recomendable para el organismo de tu perro debido a que contiene vitaminas A,C, E y K. También tiene propiedades cicatrizantes, ayuda a fortalecer los huesos, la visión y los dientes del animal. Puedes dárselo en poca cantidad, tanto crudo como cocido, en forma de snack o mezclado con la comida haciendo un rico puré.

Calabacín

El calabacín tiene Vitamina A, calcio y es rico en potasio. Además mejora la salud renal y cardiaca, además del fortalecimiento de los huesos.

Calabaza

Este alimento es ideal para perros con sobrepeso puesto que tiene un bajo contenido en grasas, azúcares y carbohidratos. La calabaza es un alimento rico en vitaminas y minerales, así que también ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y a prevenir las enfermedades más comunes de los perros.

Carne

Carne de pollo, cordero, caza y vacuno. Los perros pueden consumir prácticamente todas las carnes, (a excepción del cerdo) y estas deben ser la base principal de su dieta. Todas estas carnes proporcionan proteínas animales beneficiosas, de alta calidad y valor biológico.

Coliflor

Al igual que sucede con el brócoli, los perros también pueden comer coliflor en cantidades moderadas y sin superar el porcentaje diario recomendado. Esta hortaliza cuenta con los mismos beneficios que el brócoli, con la única diferencia de que la coliflor cuenta con una menor cantidad de minerales y vitaminas que el brócoli. Aún así, ambos alimentos son ideales para alternarlos y combinarlos con la dieta de nuestro can.

Otros alimentos

Algunas frutas como el plátano o la pera son muy saludables para tu mascota. Además el pescado también es beneficioso para los perros puesto que tienen potasio, vitamina B6, vitamina C, probióticos naturales y también fibra, pero en función de la edad y el tamaño de tu perro, podrá comer más o menos cantidad.