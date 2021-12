Rescatan a dos loros a punto de ser cocinados en un restaurante asiático de Madrid

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han rescatado a dos loros que presuntamente iban a ser cocinados en un restaurante asiático de la zona.

Los agentes realizaron una inspección rutinaria al restaurante cuando en la cocina, en la zona de manipulación de alimentos, y al lado de los fogones y un puchero con agua hirviendo había un táper con varios loros vivos en su interior.

Como no son animales autóctonos, los policías preguntaron a los cocineros y dueños del restaurante por su finalidad y procedencia, lo que no supieron o quisieron responder. Como no son animales autóctonos y carecían de documentos pertinentes sobre su origen, fueron requisados.