Rescatan a un puma en un zoo y lo convierten en su "gato" doméstico

La pregunta sobre si un animal debería estar en un zoológico o no siempre ha causado cierto debate entre las personas. Hay algunas que consideran que los animales no deberían estar en zoológicos ya que consideran que es inhumano mantenerlos en espacios reducidos y artificiales, lo que puede afectar negativamente su salud y bienestar. Además, argumentan que los animales no deben ser utilizados para el entretenimiento humano y que los zoológicos pueden fomentar una visión errónea de la naturaleza y de la relación entre humanos y animales.

Por otro lado, existen personas que creen que los zoológicos son importantes para la educación y la conservación de especies en peligro de extinción. Los zoológicos pueden permitir a las personas ver animales que de otra manera no tendrían la oportunidad de ver, lo que puede inspirar un mayor interés en la conservación de la naturaleza. Además, los zoológicos pueden participar en programas de cría en cautiverio y liberación de animales en su hábitat natural.

La historia que contamos hoy en Mascotíssimas trata de un puma que a pesar de haber sido rescatado de un zoo, no pudo ser devuelto a su hábitat.

En una visita a un zoológico en Rusia, una pareja se enamoró de un puma enfermo y decidió adoptarlo, convirtiéndolo en parte de su familia. La historia se hizo viral en redes sociales, donde Messi, el puma, cuenta con más de un millón de seguidores en YouTube e Instagram.

María y Aleksandr Dmitriev encontraron a Messi cuando era un cachorro enfermizo de ocho meses en el zoológico Saransk, en Penza, donde nació junto a otros dos pumas, con nombres en honor a los famosos jugadores de fútbol, Neymar y Suárez.

Debido a sus problemas de salud, la pareja decidió llevarlo a su casa y brindarle los cuidados necesarios, y ahora vive con ellos en un departamento adaptado para él. Aunque pesa 90 libras y es diez veces más grande que un gato normal, Messi ha sido entrenado como una mascota común y hace vida en el piso de la pareja.

María y Aleksandr han tenido que cambiar su vida desde que asumieron la responsabilidad de cuidar al puma. Por una parte, gastan entre 275 hasta 600 dólares al mes para alimentarlo . Asimismo, su vida social también se ha transformado. Las salidas de la pareja y la interacción con sus amigos se ha visto limitada por los cuidados que el animal requiere.

Aunque han recibido críticas por adoptar a un animal salvaje, la pareja considera que Messi no podría sobrevivir en la naturaleza y tratan de proporcionarle el mejor cuidado posible en su hogar. Sin embargo, se recomienda que si se quiere adoptar un animal, es mejor elegir a un perro o gato de una protectora o asociación.