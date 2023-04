Un perro ataca a su hija y su decisión provoca su divorcio y un fuerte debate en las redes

Tener una mascota en tu vida conlleva una serie de responsabilidades y asumir una serie de situaciones que te harán tomar decisiones importantes. Un claro ejemplo es el de la usuaria de Tik Tok Klara Tsetkin, quien tuvo que tomar una decisión después de que su mascota, un cocker spaniel llamado Bart, agrediera a su hija Milana de 3 años de edad.

Según contaba Klara en su perfil de Tik Tok, Bart trataba de esconderse debajo de la cama para mantenerse alejado de todo el mundo, pero esto es algo que la niña de tres años no comprendió: "Nuestra hija de 3 años no entendió que el perro necesita descansar hoy y no tocarlo. Empezó a tocarlo aún más, se sentó encima de él y se subió a su cara y lo lastimó".

Es muy posible que ese fuera el desencadenante por el cual el cocker spaniel terminara reaccionando de una manera agresiva. La niña tuvo que ser trasladada al hospital donde tuvieron que ponerle varios puntos y posiblemente le quedara alguna marca en la cara para siempre.

Por suerte, dos años después Milana luce una piel recuperada y así lo ha mostrado su madre en su red social de Tik Tok donde mostraba la evolución de la niña desde el primer día que fue atacada por el perro hasta meses después.

Graves consecuencias en la familia

El ataque de Bart a su hija provocó una fuerte pelea en el matrimonio y tal y como informaba Upsocl Klara terminó divorciándose de su esposo cuando decidió que Bart se quedaría en la familia y que bajo ningún concepto lo llevaría a una perrrera ni lo sacrificaría.

Klara además tuvo que lidiar con las críticas en las redes sociales: “Estás eligiendo un animal en lugar de tu familia”, “Mala madre”, “Te importa más un animal “Esto es tan triste”, “Tiene que ser una broma”, “Creo que se quiere casar con el perro”, “Está loca”, “Terrible madre”, “Espero que pierdas tu custodia” y “Sí, eres una mujer terrible e incluso una madre peor. Nunca mereces hijos”, son algunos de los fuertes comentarios.

Por el contrario, otras personas apoyaron la decisión de Klara de no hacer nada contra el perro: "¡Te apoyamos! Los perros son lo primero”, “La mejor mamá de perro del mundo”, “¡Gracias! este hombre se puso serio contra ti por tratar de hacer que algo funcionara” y “Déjenla en paz, el perro no estaba bien cuando mordió a la niña”, dijeron algunos en apoyo.