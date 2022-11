Qué animales puedo llevar en el AVE y en los autobuses en Andalucía: tamaño y características

Muchos andaluces encuentran dificultades a la hora de desplazarse con su mascota si lo intentan hacer desde un transporte público como el AVE o el autobús. Y es que aunque desde el mes de septiembre Renfe ha puesto en marcha una prueba piloto en la que permite viajar en trenes AVE y Larga Distancia a perros grandes de hasta 40 kilos (en una selección de trenes en la ruta Madrid-Barcelona), lo cierto es que por norma general existen muchas restricciones sobre los animales que pueden viajar.

Animales que puedo llevar en el AVE, Media y Larga Distancia y Avant

En Renfe consideran que puedes viajar con tu mascota siempre que se trate de tamaño pequeño y sea animal de compañía (considerando animales de compañía a los perros, gatos, hurones y aves no de corral). Con tamaño pequeño se refiere a que el animal no pese más de 10 kilogramos.

En el caso de los trenes AVE y Larga distancia, siempre deben viajar dentro de un transportín o su jaula, siendo estas medidas máximas 60x35x35 cm. Rente también pide que solo viaje 1 mascota por persona y que el billete permita dicho viaje con su animal. Es decir, siempre deben viajar con su propio billete de mascota y no ocupar plaza.

-Billete Prémium: permite que tu mascota viaje de forma gratuita.

-Billete básico o Elige: Tendrás que pagar 10 euros más para poder llevar a tu mascota contigo.

Por el contrario, en trenes Media Distancia y Avant, puedes viajar con tu mascota siempre que cumpla las normas mencionadas anteriormente, pero tu mascota no ocupa plaza y el coste del billete es un 25% del precio de la tarifa general tal y como informa la web de Renfe.

Viajar con tu mascota en trenes de Cercanías

rente informa que en trenes de Cercanías como por ejemplo el trayecto de Sevilla-Lora Del Río, las mascotas viajan gratis con el pasajero y no necesitan billete. Además hay flexibilidad en cuanto al tamaño puesto que no hay límite de peso, siendo obligatorio que vayan sujetos con una correa y bozal por lo que no necesitan viajar en un transportín o jaula.

Al igual que los trenes AVE, Media y Larga Distancia y Avant, solo está permitido una mascota por persona, siendo estas perros, gatos y aves (no mencionan nada de los hurones en la web por lo que recomendamos que se consulte con anterioridad con su servicio de atención al cliente).

Además, debes tener en cuenta que los viajes que tienen combinación tren + autobús no es posible llevar mascotas, aunque los perros guía y de asistencia siempre viajarán gratis y no están sujetos a este tipo de limitaciones en el peso o el transporte.

Aun así, es totalmente recomendable que antes de viajar consultes las condiciones directamente con la compañía para conocer con exactitud la documentación necesaria y las limitaciones en cuanto a peso o forma de viajar se refiere, con el objetivo de poder disfrutar de un viaje seguro y sin problemas.

¿qué animales puedo llevar en el autobús en Andalucía?

En cuanto a la hora de viajar con animales en el transporte urbano de autobuses, podemos informar que:

-Huelva: La web EMTUSA (línea de autobús de Huelva) indica en el artículo 57 del Reglamento técnico de prestación de servicios públicos de transporte de viajeros que "los usuarios podrán acceder al vehículo de servicio con pequeños animales domésticos, siempre que estos sean transportados en jaulas o receptáculos idóneos que eviten perturbaciones y molestias de cualquier tipo al resto de ocupantes. En todo caso, estará siempre permitido el acceso al vehículo de los perros lazarillos que acompañen a los usuarios invidentes". Además informan que "EMTUSA podrá establecer un procedimiento de autorización especial para el acceso de perros de acompañamiento de personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, al margen de la visual, o de perros acompañados de monitores para su adiestramiento".

-Sevilla: En la web de Tussam (empresa de autobuses urbano de la capital andaluza) informa que: "no se puede viajar con animales, excepto los invidentes con perro-guía acreditado y los animales de compañía de pequeño tamaño que se transporten dentro de un receptáculo cerrado con dimensiones que no excedan de 45 x 35 x 25 cm".

-Málaga: En la web EMT (entidad que da servicio de transporte público de superficie mediante autobuses en la ciudad de Málaga) aclara que: "está PERMITIDO el acceso de perros guías y animales domésticos (mascotas) de menos de 10 kg de peso dentro de un transportín cerrado (medidas: 0,60 x 0,35 x 0,35 metros) y con las debidas condiciones higiénico-sanitarias. La persona que lo porte será responsable de las molestias/incidencias que pudiera ocasionar".

-Cádiz: TRANVÍA (Transporte Colectivo Urbano de Cádiz) no menciona en su reglamento si pueden meter o no animales de compañía en sus autobuses, aunque la web owaytours anunciaba en una publicación del año 2020 que estaba prohibido entrar con mascotas en el autobús. Sin embargo, el Tranvía de la ciudad (llamado Trambahia) permite viajar con "pequeños animales domésticos (perros, gatos y aves) sujetos con una correa o transportados en receptáculos idóneos y siempre que no resulten peligrosos ni molestos, por su características, volumen, ruido y olor, para el resto de las personas usuarias."

-Córdoba: En esta ciudad opera AUCORSA, cuyos autobuses permiten el acceso con animales siempre que viajen dentro de un recipiente apropiado (transportín / bolsa de transporte), con excepción de los perros-guía acompañantes de personas invidentes o con deficiencia visual.

-Granada: Al igual que en otras ciudades como Málaga o Córdoba, en Granada se puede viajar en el autobús en el caso de que el perro o gato vaya en un transportín.

-Jaén: Tal y como informa la web pipperontour "la nueva ordenanza sobre animales domésticos de Jaén, que se publicó el 31 de julio de 2021, regula este aspecto, pero la empresa que explota los autobuses urbanos (Autobuses Castillo) está a la espera de que Transportes del Ayuntamiento le comunique cómo aplicarlo, según nos explicó la compañía a finales de agosto. La nueva ordenanza permite el acceso al transporte público de perros de hasta 5 kilos en bolso o transportín. Además, el resto de perros podrán ir “en la parte más próxima a una puerta de salida, a menos de medio metro de su tenedor, usando bozal adecuado y siendo controlado en todo momento por su guía o tenedor, el cual es responsable de cualquier incidencia que pudiera ocasionar el animal. Las empresas gestoras de transporte público en autobús, podrán establecer un aforo máximo de animales en función de la ocupación del vehículo y, en ningún caso, este aforo podrá ser inferior a 2 animales, sea cual sea dicha ocupación”.

-Almería: La empresa Surbus se encarga de dar servicio a la ciudad con su transporte urbano de autobuses. Su web indica que "No podrá subir al vehículo portando bultos que molesten a los viajeros u ocupen el espacio para el tránsito; ni portando animales, a excepción de los invidentes autorizados a viajar con perro-guía".

¿Y si viajo de una ciudad a otra?

Son miles las personas que deciden trasladarse de una ciudad a otra dentro de Andalucía usando el autobús, pero a la hora de hacerlo con las mascotas es fundamental informarse de la compañía que permite el acceso a los animales en trayectos de media y larga distancia.

Por ejemplo ALSA admite una mascota por servicio, limitado a pequeños animales de compañía, entendiendo como tales, perros, gatos, hurones, aves (no de corral), etc. cuyo peso no exceda de 10 Kg.

Además tienen una serie de requisitos u obligaciones cuya finalidad es proteger a los animales durante el trayecto:

Los animales deben ser mayores de 12 semanas de edad.

Deben estar identificados electrónicamente mediante microchip.

Deben ir acompañados de la documentación necesaria que identifique al animal y con todas las vacunas obligatorias al día según la normativa autonómica del lugar de origen y destino (cartilla sanitaria o pasaporte actualizado y vigente).

Deben estar desparasitados interna y externamente.

Los animales deben estar completamente sanos, sin heridas y ser capaces de moverse por sí solos.

No se permitirá el transporte de hembras preñadas ni tampoco una semana tras el parto.

Debes traer un transportín rígido y que no se pueda abrir desde el interior que se adapte a las medidas de tu mascota y que sea de un tamaño inferior al hueco del autobús que te indicamos en función de la categoría de autobús en el que viajes.

Pero si viajas con otra compañía, recomendamos siempre que te informes a través de su web o por teléfono sobre los requisitos que piden para viajar con tu mascota. Recuerda que los veterinarios advierten que NO se debe viajar con animales en el maletero cuando las temperaturas asciendan a los 25 grados.