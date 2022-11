¿Es seguro viajar con tu mascota en avión? este movimiento busca el cambio en la forma en la que viajan los animales en avión

Las empresas cada vez son más conscientes que muchas personas comparten su vida junto a un animal y por ese motivo están empezando a cambiar sus políticas para incluir a las mascotas y facilitar su entrada en diferentes locales ya conocidos como "Pet Friendly".

A la hora de viajar, algunas empresas también están intentando empezar a facilitar la entrada de perros de mayor tamaño del que hasta ahora permitían. Este es el caso de Renfe que está llevando a cabo una prueba piloto para viajar con perros grandes de hasta 40 kilos en los trenes AVE y Larga Distancia desde el pasado 13 de septiembre y durante tres meses, en una selección de trenes en la ruta Madrid-Barcelona.

Pero, ¿y las compañías aéreas? ¿qué tipo de requisitos piden? ¿un perro puede viajar en cabina junto a sus dueños o debe ir en la bodega del avión junto al resto de equipaje?. Esta es una de las mayores preocupaciones de los viajeros a la hora de coger un avión junto a sus mascotas. Algunos de ellos prefieren dejar a su animal de compañía en casa antes de permitir que viaje en una bodega de avión, mientras que otros no tienen más remedio y se adaptan al sistema.

En este artículo de Mascotíssimas ya hablamos de las condiciones para viajar con tu mascota a España u otros países, el cual recomendamos leer para que ninguna compañía pueda poner ningún problema una vez que llegues al aeropuerto y te pidan los requisitos necesarios como por ejemplo tener microchip o quizás estar vacunado de la rabia.

Es fundamental comprobar todas las normas de entrada de mascotas que exige el país que visitas al igual que informarte bien con la aerolínea de las medidas que imponen.

¿Es seguro viajar con tu mascota en avión?

Si alguna vez has tenido que viajar en avión y te has planteado hacerlo con tu mascota, probablemente haya rondado esta pregunta por tu mente: "¿es seguro para los animales viajar en avión?" y es que por desgracia hay muchos casos de animales que no han viajado en óptimas condiciones.

Sin ir más lejos, un tiktoker conocido como @djsugue se encarga de mostrar a sus seguidores cómo se trata la mercancía en la cabina de un avión, entre ellas, los animales. Un solo vídeo suyo puede acumular hasta 35 millones de reproducciones por lo que numerosas personas han podido ver varios vídeos relacionados con los animales.

Por desgracia, en las imágenes se aprecia el espacio donde tienen que ir los animales, la manera en la que los sacan del avión y bajan por una rampa e incluso el estado de salud en el que se encuentran al tocar tierra firme.

Fue el perfil de Instagram @flytogether_2021 quien se encargó de recopilar varios vídeos denunciando que "no porque sea normal es correcto".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Flytogether (@flytogether_2021)

Flytogether, el movimiento que busca el cambio en la manera que viajan los animales en avión

Flytogether2021 es un movimiento global que busca cambiar la manera en la que los animales de compañía son transportados por avión, así como la manera en que son tratados en los aeropuertos.

Tal y como ellos mismos afirman, "volar hoy día con tu animal de compañía acaba en tragedia mucho más a menudo de lo que nos imaginamos. Los accidentes con resultado de muerte, heridos o perdidos son muchísimo más elevados de lo que nos hacen creer. Y esos son solo los datos conocidos. En los últimos 18 años ha habido más de 365 muertos, 213 heridos y 54 animales perdidos solo en los vuelos comerciales de USA que es uno de los pocos países que tiene que comunicar al departamento de transporte los datos de accidentes".

¿Cuál es el motivo? casi la totalidad de estas defunciones se debe a neumonías, asfixias, golpes de calor, fallos cardiacos y síntomas relacionados con la ansiedad. Viajar en bodega implica estar incomunicado, con ruidos fuertes y olores extraños sin que ningún personal de la aerolínea pueda ver o actuar en caso de emergencia. Por otra parte, viajar en cabina suele conllevar a hacerlo dentro de un trasportín que debe caber debajo del asiento delantero y del que no pueden salir bajo ninguna circunstancia.

"Hace falta que uno empiece para que todo el mundo se suba al carro"

Sonia Aguado, líder del Movimiento Internacional Flytogether, comenta a Diario de Sevilla que "mi intención no es solo cambiar cómo vuelan en el avión aunque sea la parte más sensacionalista porque hace que la gente se fije y reaccione sobre todo en bodega. Le damos muchísima importancia a cómo son tratados en el aeropuerto. La mayoría de los accidentes pasan debido a negligencias que se hacen en tierra por el personal que muchas veces es externo".

Flytogether 2021 cuenta con el apoyo del Partido Animalista PACMA y otras asociaciones de animales. Sin ir más lejos este mes han logrado el apoyo oficial de APDDA (Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales).

La intención de este movimiento es clara: establecer contacto con partidos políticos animalistas de Europa con el objetivo de establecer nuevos protocolos. Sonia desea "poder tener una reunión con todos los países de la UE y AENA para hacer de España el primer país y ejemplo a seguir en cuanto a la manera en la que los animales viajan en avión". "Hace falta que lo empiece uno para que todo el mundo se suba al carro", comenta Sonia.

En la cuenta de Instagram de Flytogether no pretenden mostrar solos los accidentes: "Hay un trabajo detrás muy grande de colaboración con las aerolíneas y los aeropuertos para hacer algo fantástico juntos". Este movimiento no pretende que las personas puedan viajar con su perro en un asiento su lado como lo pueden hacer los perros de apoyo emocional si no que todos vayan en un transportín con el tutor en una zona específica dedicada para ellos. Flytogether va más allá de perros y gatos: "hay que pensar también en los otros animales puesto que la gente solo piensa en perros y gatos pero también existen las aves, por ejemplo".

Además, Sonia está en contacto con varios pilotos de avión y todos coinciden en que el avión debe ser evacuado en caso de accidente como ellos lo establecen, suponiendo que en el momento de la evacuación los perros grandes deberán llevar también bozal y una correa extremadamente corta.

El objetivo es "llegar a un término medio de compromiso con las aerolíneas para poder hacer lo que queremos y poder viajar con ellos con un contacto visual. El animal en una caja y la persona en frente en un asiento de forma segura y sin molestar".

Hasta el momento, Flytogether se ha reunido con representantes institucionales del gobierno y esperan conseguir en un futuro próximo todos sus propósitos.