Estas aplicaciones te ayudan a verificar si un producto no ha sido testado en animales

Desde que salieran a la luz las imágenes de supuesto maltrato animal del laboratorio de investigación Vivotecnia, decenas de marcas cosméticas han recibido consultas sobre sus prácticas a la hora de elaborar un producto para saber si ha sido testado o no en animales.

El término "Cruelty Free" se ha puesto de moda en estos últimos años. Es un movimiento que está en contra de la tortura animal a través de experimentos, de ahí el término libre de crueldad. Se refiere principalmente a productos de Belleza e Higiene Personal, así como de Limpieza del Hogar que no involucran experimento animal dentro de su proceso de elaboración.

Es precisamente este término el que miles de usuarios quieren conocer sobre distintas marcas de champú, maquillaje, etc. Desde Mascotíssimas, escribimos varios artículos en relación a este tema: cómo saber si un producto ha sido testado en animales o no y qué marcas experimentan o no con animales.

En el día de hoy, queremos enseñaros qué aplicaciones os podrían servir de ayuda para sacaros de dudas por si alguna vez queréis comprar un producto que NO haya sido testado en animales:

-Cruelty cutter: Aplicación gratuita disponible para IOS (Iphone) y Android. Esta app te muestra si la marca o producto ha sido testado en animales a través de un escáner en el código de barras. Si no es cruelty free podrá compartirse en las redes sociales para dar visibilidad. En el caso de que no se encuentre en la base de datos, desde la app dan la posibilidad de agregar el producto.

-Bunny free: Aplicación gratuita disponible para IOS y Android. Además de mostrar si un producto es cruelty free, informa de las marcas que realmente son libres de crueldad. El fallo es que la app está en inglés aunque es muy intuitiva. Si escaneas un código de barras y no te da información sólo te muestra el nombre puede ser que el producto sea nuevo en el mercado.

-Cruelty Free: Apliación gratuita para IOS y Android. Esta app fue creada por «Coalition for Consumer Information on Cosmetics» (CCIC) a través de Leaping Bunny Program. Aquí hay más de 200 compañías de EEUU y Canadá que están repartidas por la mayor parte del mundo y que están certificadas por el programa Leaping Bunny.

Otras de las aplicaciones, según cosméticos veganos, son:

Choose crulety free (gratuita).

Happy Bunny: Shop Cruelty-free.

SAFEshopper Cruelty-free NZ.

Todas ellas cuentan con diferentes sistemas para detectar los productos de este tipo, pues se puede buscar por marcas, por categorías de productos, escanear el código de barras, etcétera.