Cómo saber si un producto se ha testado en animales

Durante estos días la sociedad española se ha volcado en el caso del laboratorio de investigación Vivotecnia, un lugar donde Cruelty Free International sacó a la luz un vídeo donde se podía apreciar la extrema crueldad que recibían decenas de animales como cerdos, conejos, perros, monos, etc.

Muchos usuarios, tras ver las protestas en redes sociales y la gran actuación ejercida por todos los que acudieron a las puertas del laboratorio para exigir el cierre de la actividad, se han hecho la siguiente pregunta: ¿qué productos testan en animales? ¿cómo puedo saber si un producto ha sido testado en animales o no?.

Nos guste o no, son muchos los laboratorios de empresas que distribuyen cosméticos, alimentación o medicamentos con test para probar su seguridad y mejorarlos. Esta práctica no solo se hace con personas voluntarias sino que también usan en animales. Por suerte, cada vez hay más conciencia mundial y numerosas marcas se están apuntando al "Cruelty free", pero ¿cómo saber si un producto se ha probado en animales o no?

Testeo en animales