El asombroso perro gigante del cantante Alejandro Fernández conquista las redes

El post casi ha alcanzado los 100.000 me gusta y acumula cientos de comentarios donde los usuarios se asombran con el tamaño: "Y ese perro de película de Jurassic Park???" decía el actor de telenovela Jaime Camil. Y aunque a muchos les parezca un perro impresionante, lo cierto es que otros han criticado que haya comprado un animal: "Creo aqui el.problema no es que estes mostrando a tu perro. El problema es que utilizas tus redes para promover la compra de mascotas siendo que vives en el pais con mas abandono y maltrato en las calles. Ojala pudieras reunirte con rescatistas y Activistas animalista" decía un usuario mientras que otro consideraba que "Los proteccionistas siempre juzgan, adopta no compres! La hipocresia por que ellos mismos estan discriminando los perros de raza que no tienen para nada la culoa de su genetica… Incluso miran con molestia a quienes tenemos perros de raza, y es que acaso no tengo derecho a elegir la personalidad y temperamento de mi compañero de vida?? Si vivo en un departamento esta bien que adopte un rinoceronte. Seria hermoso que todos estuvieramos en este mundo con las mismas oportunidades pero asi es la vida y ni ellos con tantas criticss la van a poder cambiar. Hermoso ejemplar y maravilloso que pueda tener una calidad de vida 5 estrellas".

Un perro caucásico

El perro en concreto pertenece a la raza "perro caucásico", también conocido como Ovcharka del Cáucaso, es una raza canina originaria de las regiones montañosas del Cáucaso, en Europa Oriental. Es una raza antigua y se cree que ha existido durante siglos, utilizada principalmente como perro guardián de rebaños y propiedades.

Los perros caucásicos son conocidos por su imponente tamaño y su apariencia poderosa. Los machos pueden llegar a pesar entre 45 y 70 kilogramos, mientras que las hembras son ligeramente más pequeñas. Su altura ronda entre los 63 y 75 centímetros. Tienen una estructura muscular fuerte y un pelaje denso y grueso que les proporciona protección en climas fríos.

Esta raza se caracteriza por su valentía, lealtad y capacidad de protección. Son perros territoriales y protectores por naturaleza, lo que los convierte en excelentes guardianes de propiedades. Son muy desconfiados con los extraños y pueden mostrarse agresivos si perciben una amenaza hacia su familia o territorio. Sin embargo, con una socialización adecuada desde temprana edad y un dueño experimentado, pueden ser perros equilibrados y amigables con las personas de confianza.

Debido a su temperamento fuerte y a su tamaño, los perros caucásicos requieren una educación y entrenamiento adecuados. Necesitan una mano firme y coherente para establecer límites claros y enseñarles obediencia básica. Además, necesitan una buena dosis de ejercicio diario para mantenerse física y mentalmente equilibrados.