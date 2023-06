El escandaloso vídeo de un husky jugando con un bebé desata las redes

Criar a un bebé con un perro puede tener varios beneficios para el niño y su desarrollo como por ejemplo convertirse en un compañero constante para el bebé. Los perros son conocidos por su lealtad y cariño, lo que puede ayudar a fomentar una relación de amistad única y duradera.

La presencia de un perro puede proporcionarles estimulación táctil y visual a través del contacto físico además de desarrollar habilidades emocionales. Los perros suelen ser cariñosos y receptivos, lo que puede ayudar a los bebés a aprender sobre el afecto, la empatía y la expresión de emociones.

También hay estudios que indican que crecer junto a una mascota ayuda a mejorar el sistema inmunológico. Los perros pueden enseñar a los bebés sobre las interacciones sociales básicas. A través de la observación y la imitación de las interacciones entre el bebé y el perro, el niño puede aprender habilidades sociales como el respeto, la comunicación no verbal y el cuidado de los demás.

Pero aun con todo estos beneficios, hay personas que siguen dudando de la manera en la que un perro se cría con un bebé, puesto que en muchas ocasiones se considera que pueden llegar a hacerle daño. El vídeo que mostramos hoy en Mascotíssimas ha desatado el debate en las redes sociales sobre si es adecuado o no que un animal esté tan cerca de un niño.

En concreto, el vídeo muestra al bebé jugando felizmente con el husky al que tira de las orejas mientras se ríe. El husky emite su típico sonido que es completamente diferente al del resto de perros y le agarra el pie al bebé con la boca.

Algunos se han escandalizado por este vídeo: "No sé.. muy lindo y todo pero me dio ansiedad, miedo ", "Ni de vaina dejaria a mi bebé así con un perro" decían varios usuarios. Por otra parte, a otros les ha parecido un vídeo muy tierno: "Las personas que se asustan por este video,quiero pensar que no han tenido perros", "El perro no le va a hacer nada al bebé, porque el perro fue bien criado, y existen perros bien criados por dueños responsables que son capaces de jamas en la vida morder a nadie!. Se nota su comportamiento no se está en posición agresiva sólo está jugando" decía otro usuario.